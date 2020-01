El Gobierno explicó por qué incluyó cerveza y gaseosa en Precios Cuidados

La nueva lista de Precios Cuidados despertó cierta polémica debido a la inclusión de cervezas, vinos y gaseosas. Frente a las críticas en las redes sociales, el Gobierno nacional explicó los motivos de la decisión."La canasta busca es reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas", dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, al ser consultado sobre el tema en una radio porteña."No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia", resaltó.Por su parte, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, destacó que al Gobierno le interesa la salud de los argentinos, pero que no puede desconocer que muchas personas realizan ese consumo."Nosotros iremos incorporando otras variedades, pero no podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas. Podemos debatir sobre el tema, pero el origen de la cuestión son las primeras marcas; nadie dice que tenemos las tres principales marcas de pañales con baja de precios en góndola, que volvimos a tener lavandina... Yo no sé si el café es bueno o malo, pero antes teníamos café en saquitos y ahora tenemos café molido: tenemos otra vez un programa con productos de referencia", aclaró Español.Dijo que esos 70 productos tienen "un incremento del 9% y los 240 productos que ingresan mantienen o incluso bajan sus precios, hasta 30% en algunos casos, en la comparación con la canasta anterior la baja es del 8% promedio". Fuente: NA