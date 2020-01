Piden que se tenga en cuenta la paridad de género en los nuevos billetes

Economía Pesce confirmó que sacarán los animales de los billetes y habló de la inflación

La diputada radical Josefina Mendoza solicitó a las autoridades del Banco Central recordó que "en la historia del país se imprimieron miles de billetes con muchos rostros y hasta animales, pero solo un billete con rostro de mujer"."Si bien considero que no es prioridad quiénes estarán en los billetes en este contexto económico y social del país y sí lo es el hecho de cómo se van a repartir estos, si con criterio federal o no, por ejemplo, tomada la decisión de imprimir nuevos billetes me parece central que se tenga en cuenta a la mujer", expresó Mendoza."En la historia del país se imprimieron miles de billetes con muchos rostros y hasta animales, pero solo un billete con rostro de mujer, esto forma parte de la matriz cultural de nuestro país y de a poco hay que modificar y estar acorde a los tiempos que corren", señaló la diputada."Tenemos mujeres argentinas ?continuó- que han hecho historia en distintos ámbitos como la política, la cultura, el arte, la ciencia y muchas áreas más. Debemos visibilizarlas y mostrar orgullosos nuestro capital humano e histórico femenino"."La mujeres estamos haciendo historia ahora, pero hay muchas que sentaron las bases, por eso les solicité a las autoridades del BCRA que tengan en cuenta la paridad de género al momento de imprimir y que para que sea de la mejor forma posible, trabajen coordinadamente con el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que creó esta gestión", culminó Josefina Mendoza, quien fue la primera mujer en presidir la Federación Universitaria Argentina en sus más de 100 años de existencia.