Economía

Pagado el 27 de diciembre

Martes 7 de Enero de 2020

Bono ANSES enero 2020: Cómo reclamar si no lo cobró en diciembre

El bono no alcanza a quienes cobran una jubilación y una pensión, está destinado solo a quienes perciben uno de estos beneficios, por lo que muchos no lo cobraron. ¿Cómo reclamar el pago del bono si corresponde y no lo pudo cobrar?