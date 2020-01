Pesce confirmó que sacarán los animales de los billetes y habló de la inflación

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confirmó que en seis meses habrá "una nueva familia de billetes" en los que aparecerán "personas que se identifiquen con los valores sociales" del país.Así, el yaguareté, la ballena franca austral, el guanaco, el hornero, el cóndor andino y la taruca dejarán de ser impresos en los billetes de curso legal."En seis meses tendremos definidos quiénes estarán en los nuevos billetes. Esto va a llevar un tiempo. Tenemos billetes de todas las denominaciones por lo que será un proceso lento", explicó Pesce.En declaraciones a radio Metro, el funcionario anticipó que el objetivo es que "se vayan los animales para que los billetes tengan valores sociales y sean personas que se identifiquen con los valores sociales de nuestro país"."Algunos próceres ya pasaron a ser monedas. Posiblemente Belgrano y San Martín estén en los nuevos billetes", añadió. Y, aunque sin dar mayores detalles, confirmó que implementarán un circulante de mayor denominación.Por otra parte, Pesce, aseguró que la baja de la inflación en los próximos meses dependerá de la "desindexación de la economía" y vaticinó que de ello también estará condicionado a un descenso más acelerado de las tasas de interés para la reactivación económica."Creemos que hay un problema de inercia inflacionaria y esperamos que los acuerdos que se hagan en el marco del Consejo Económico y Social desindexen la economía y tengamos tasas más normales de inflación", sostuvo el jefe de la autoridad monetaria.En declaraciones a FM Metro, el funcionario nacional dijo que "no es fácil bajar la inflación" y consideró que ese fue uno de los errores del Gobierno de Mauricio Macri, porque pensó que le iba a ser sencillo resolver la carrera de precios mientras tenía la convicción de que "sobraban dólares".Pesce consideró que para bajar la inflación es "clave" la batería de medidas que está poniendo en práctica el Poder Ejecutivo para desindexar, por ejemplo, los salarios, las jubilaciones y las tarifas de los servicios públicos.Por ello, destacó el rol que tendrán en esta tarea el programa Precios Cuidados (como ancla para los precios de referencia), el Acuerdo Económico y Social (con las cámaras empresarias y la CGT) y el entendimiento con el FMI y los acreedores privados para lograr la "sustentabilidad de la deuda"."El Gobierno está tratando de darle sustentabilidad a la deuda. Si se es exitoso en estas cuestiones, seguramente habrá una tasa de inflación más baja, pero no quiero hacer pronósticos hasta no comenzar a ver los resultados", afirmó el jefe de la autoridad monetaria.Según Pesce, lo ocurrido en los últimos cuatro años "se puso en evidencia que el problema inflacionario no tenía fundamentalmente un origen monetario sino la indexación por las altas tasas de inflación registradas" y por la estrategia que desarrolló el Gobierno de Macri."Lo intentaron solucionar a través de instrumentos monetarios y no tuvieron resultados, establecieron una alta tasa de interés y mantuvieron fija la base monetaria por mucho tiempo. Eso hizo caer muy fuerte los préstamos al sector privado y la economía cayó", explicó el presidente del BCRA.Pesce remarcó que el Congreso autorizó al Gobierno nacional a comprar divisas con una letra intransferible que le vende al Banco Central para hacerse de las divisas y así pagar la deuda, por lo que aclaró que "esto es un mecanismo que se usará hasta que se resuelva la sustentabilidad de la deuda".También consideró que las reservas "son suficientes" para afrontar las obligaciones de los sectores públicos y privados.Pero aclaró que el Gobierno debe seguir bregando por la obtención del superávit fiscal necesario para que al Estado no le falten recursos y el superávit externo para generar los dólares que permitan pagar los compromisos.