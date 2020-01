Reintegrarán a algunas personas $700 por pago con débito: A quiénes alcanzará

El reintegro de hasta $ 700 por mes que se instrumentará a los sectores de menores recursos -- no será por la devolución del IVA sino, según adelantaron funcionarios de Economía al diarioEl artículo 18 de la ley de Emergencia y Solidaridad faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros "para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales destinado a estimular comportamientos vinculados a la formalización de la economía y el cumplimiento tributario".Para no entrar en conflicto con las provincias -como le ocurrió a Mauricio Macri, cuando estableció la exención del IVA para algunos alimentos luego de las PASO- y para no alterar el esquema de distribución del IVAya había sido adelantado, antes de fin de año, por fuentes de la AFIP. En el organismo estiman queEl Ministerio de Economía fijará el presupuesto para esos reintegros, publica el diario