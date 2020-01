La soja alcanzó su valor más alto en 14 meses

La soja cerró la semana pasada en US$ 257,7 por tonelada, lo que representó un importante aumento respecto a hace dos semanas y llevó los precios a máximos desde octubre de 2018.



Según explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario, es por la escasez de oferta propia del período de la campaña y, a su vez, intensificada por las mayores restricciones a la adquisición de moneda extranjera que incentivan la reserva de valor en granos.



Esta fuerte suba de la oleaginosa se replica en el MatbaRofex, el contrato de soja con vencimiento en enero, lo que equivaldría a un contractual en esta fecha, ha evidenciado una fuerte suba en las últimas dos semanas.



El ajuste al 19 de diciembre se ubicó en US$ 245,7/t y a partir de allí despegó hasta los US$ 261,5/t, un alza de 6,5%.



Según comentan los operadores en el recinto, esto se debió a que la demanda de la exportación por soja condición Cámara se canalizó por el mercado a término ante la escasez de mercadería ofrecida en el disponible.

Fuente: Clarín