Tras comenzar en alza, el dólar "blue" bajó y achicó la brecha cambiaria

El dólar blue tocó durante el primer día hábil del año los $79, aunque finalizó con tendencia negativa, al cotizar a $76,50, por lo que se mantuvo debajo del dólar "solidario" y achicó la brecha cambiaria.El billete verde en el sector minorista operó a $81,90, si se toma en cuenta el recargo del 30% aplicado para atesoramiento y turismo.El dólar paralelo, por su parte, comenzó la rueda con aumentos, pero con el correr de las horas perdió fuerza y registró una caída de $2.En el inicio del día, llegó a ubicarse en torno a los $79, un nivel que no pudo sostener sobre el cierre del mercado en medio de un retroceso en la demanda de moneda extranjera y una necesidad de pesos que se mantiene aunque con menor intensidad, consideraron analistas.En ese sentido, se dio una merma en la oferta de divisas por parte del sector privado.Así, la moneda norteamericana en el segmento minorista oficial comenzó el año en línea con lo ocurrido durante los últimos días de 2019, año en el que acumuló un aumento de 62,1%.Se trató de una suba de $24,13, cuya mayor parte se dio luego de las elecciones primarias de agosto.Con los últimos movimientos, la brecha con el dólar oficial se posicionó este jueves en 7%. .En tanto, el contado con liquidación registró nuevamente un recorrido al alza y cotizó a $74,63, mientras el Bolsa lo hizo a $74,20.Operadores la city estimaron que esos tipos de cambio tendrán mayor presión en el corto plazo por la vigencia del cepo para otras transacciones, por lo que algunos economistas ya advierten sobre la posibilidad de que se transformen en la referencia para el mercado.Por el momento, además de no estar alcanzado por el cepo, el dólar Bolsa se mantiene por debajo del "solidario", cuyo tope para consumos en el exterior y ahorro es de U$S 200 mensuales.