Ven con "buenas perspectivas" la situación apícola en esta temporada

En varias regiones del país, la actividad está avanzando a buen ritmo, aunque en otras la sequía está dificultando todo según detalla el último informe de Portal Apícola.



En Entre Ríos: Hubo una entrada de miel temprana de acacia y algarrobo y algo de trébol blanco que hay bastante en la zona de Maciá y alrededores. Se cortó esa entrada con una lluvia grande, los que sacaron fueron 5 a 7 kilos por colmena a principios de noviembre y la floración siguió bastante bien. Hay para levantar en los primeros días de enero, esto según relató Gustavo López. "Hemos tenido buenas lluvias en diciembre que es cuando se seca más el ambiente, en total llovieron alrededor de 130 milímetros", agregó.



En tanto que en la zona de Villa Elisa se sacó algo más de miel, mientras que en Nogoyá y Paraná había también miel pero no habían cosechado, al menos al 31 de Diciembre.



En tanto que en Gualeguaychu, Larroque, Urdinarrain, todo para la zona de la costa del Uruguay, no tienen un promedio todavía pero los apicultores en general se mostraron conformes con el desarrollo de la temporada hasta el momento, en tanto que vale aclarar que todo lo que es centro-sur de la provincia está bastante bien, aunque es demasiado temprano para sacar grandes conclusiones al respecto.



En Buenos Aires: Desde la localidad de Todd, Juan Kussrow, indicó que están preparando las colmenas para llevarlas a la isla y agregó que el río está muy bajo por lo cual se dificulta la navegación, aunque igualmente van a colocar algunas unidades testigo.



Por otra parte indicó que las colmenas en el norte de la provincia están bastante bien y que incluso en algunas zonas están produciendo algo de miel, aunque en otras no, y esto depende principalmente de que las lluvias son muy dispersas.



En tanto en la Cuenca del Salado, está todo medio parejo, pero el fuerte más importante será a comienzos de enero. Lo que se pudo sacar es lo que la abeja juntó a fines de noviembre o principios de diciembre. Es un arranque no es algo masivo, pero si todo sigue bien la temporada pinta favorable según manifestaron los productores de la zona.



En tanto que, los privilegiados de las zonas más lindas ya están sacando miel, como en Chascomús pero en otros hay mucha sequía y otros que las abejas ni suben a las alzas.



En Córdoba: Por su parte, en la provincia mediterránea, la temporada viene bastante irregular, tal como graficó desde la localidad de Balnearia Teddy Rowbotham, quien indicó que hay zonas que presentan buenas perspectivas y otras no tanto, pero que ya existen algunos lugares donde se está cosechando.



Desde la zona de Traslasierra Matías Muñoz manifestó a nuestro medio que la cosecha está siendo mejor que la del año pasado (un 30% de lo habitual), pero no a pleno, se habla de un 60% de un buen año.



Hubo buena floración de algarrobo pero se sucedieron situaciones como la baja temperatura en la noche y eso merma el tiempo de pecoreo de la abeja así que la flor está en el árbol pero no puede ser aprovechada al cien por ciento.



Se están sucediendo variaciones importantes en la floración, algunas que son típicas de fines de enero lo hicieron a principio de diciembre. Son cambios evidentes a nivel del Monte cuyo resultado son cosechas inferiores a lo esperado.



En la actualidad está todo parado. La segunda quincena de diciembre fue muy calurosa y se secó mucho el Monte. Esto determinó una merma en el nido de cría en plena temporada debido a la falta de polen. Las plantas no producen si no tienen un mínimo de humedad, ya sea por el ambiente o por lluvias.



Si hay buenas lluvias de ahorra en más podrán cosechar algo más, vinculado al palo amarillo y que sumará kilos al total de la cosecha.



Santa Fe: En la zona de Sunchales y alrededores, Se están dando lluvias abundantes y noches frías pero dentro de todo se viene sacando bien, con promedios que oscilan entre los 15 y 25 kilos de promedio.



Por su parte, en el Norte del país, en Chaco más precisamente en la zona de Castelli se habla de 30 a 35 kilos por unidad, en Sáenz Peña sacaron alrededor de 80 a 90 kilos, ya que anduvo muy bien el trébol y en San Martín 45 kilos por unidad. Ahora están esperando por la miel de palmera que también da buenos rindes.



Mientras tanto en Corrientes se habla de promedios de 35 kilos. En Misiones se habla de una muy buena cosecha y en valores crecientes en relación al año anterior y en Formosa también se menciona la posibilidad de una buena cosecha.



En Mendoza: Alberto García Carbajo indicó que están muy movilizados en suelo mendocino por una modificación en una ley que protegía el recurso hídrico de la megaminería. Se autorizó el uso de cianuro que puede contaminar las nacientes de agua. "No hay agua y encima sale esta ley que además dificulta todavía más la cuestión, así que estamos todos movilizados incluso los apicultores", agregó.



Referido directamente a la campaña, vale mencionar que hubo una buena floración de algarrobo en la zona de secano, se llegó a unos 12 kilos por colmena, y ahora estamos en la segunda floración en la zona del oasis donde la sequía es realmente intensa así está todo bastante complicado.



En La Pampa: desde Doblas, Daniel Cenizo manifestó que el monte anduvo muy bien, floreció y dio bastante miel, ahora empezó a ingresar miel de pradera, el monte empezó a terminarse, pero falta agua como en todos lados y ese es el problema. Doblas tiene monte, empezó bien el chañar, siguió el calden y dio buena miel. En el monte han sacado entre 20 y 30 kilos aproximadamente, también suele florecer en enero también, pero la mayoría de la floración ya pasó.