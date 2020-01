Gobierno controlará por un sistema on line que se respete el acuerdo de precios

El Gobierno controlará en forma on line que los supermercados cumplan con el nuevo acuerdo de precios, que prevé aumentos de no más del 7% tras la eliminación de la exención del IVA en los alimentos.Según fuentes de la secretaría de Comercio Interior, se utilizarán los controles on line y las inspecciones para evitar que los precios se disparen más allá de lo acordado.Las organizaciones de defensa del consumidor venían cuestionando al anterior gobierno por el desmantelamiento de la estructura de control, fundamentalmente por la falta de inspectores.Los alimentos que integran la canasta básica deberán subir no más del 7% desde este jueves, según el acuerdo que el Gobierno suscribió con las grandes cadenas de supermercados.Fuentes de la Secretaria de Comercio explicaron que los supermercados mandan los precios on line a ese organismo y que en el momento en el que cargan las listas de precios, se actualiza la base de datos.Explicaron que funcionarios de esa secretaría pueden controlar inmediatamente las variaciones de precios que aplican las grandes cadenas desde el mismo momento en que las aplican.Las fuentes destacaron "la buena predisposición" de las empresas que estuvieron trabajando hasta ayer para definir los precios, aunque enfatizaron que igualmente se va a estar controlando la variación de precios.