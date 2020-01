IVA a los alimentos: Habrá una suba del 7% a partir de este jueves

Después de casi seis horas de reunión, el Gobierno, los supermercados y la industria finalmente llegaron a principio de acuerdo para que la restitución del 21% del IVA a los alimentos básicos implique un aumento promedio de solo el 7% en los precios en las góndolas. En la reunión también se acordó que en el caso puntual de la leche fluida, directamente no habrá suba y la nueva alícuota del IVA será completamente absorbida por las empresas.



La suba empezará a llegar a los comercios a partir del próximo jueves y el punto que quedó a resolver es cómo se repartirán entre las cadenas y los fabricantes los restantes 14 puntos de IVA, es decir, quién absorberá el mayor costo sin trasladarlos a los precios al público.



Alcanzar el acuerdo no resultó fácil. Durante el encuentro que se inició poco después de las 9 horas el chiste más repetido era que la llegada de 2020 los iba a encontrar a todos discutiendo en el edificio del Ministerio de la Producción y que el brindis se iba a terminar haciendo con la canasta navideña acordada por las empresas y el gobierno hace menos de una semana.



Del lado de los funcionarios, el equipo de negociaciones fue liderado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que fue acompañado por la secretaría de Comercio, Paula Español, y la responsable de Defensa del Consumidor, Laura Goldberg. Por su parte, la delegación empresaria estuvo integrada por directores y gerentes (no fueron los presidentes ni los dueños) de las grandes cadenas de supermercados (Carrefour, Walmart, Coto, Jumbo, La Anónima) y de los mayores fabricantes de alimentos (Molinos Río de la Plata, Arcor, Danone, Mastellone).



Kulfas se encargó a recibir a los empresarios, aunque delegó el tramo más arduo de las negociaciones en las manos de Español y su equipo. " La reunión fue dura. No se llegó a los niveles de tensión de la época de Guillermo Moreno, pero hubo cruces entre los proveedores y los supermercados y del Gobierno contra todos", explicó a LA NACION un ejecutivo que participó de la reunión. Cómo se reparte Tras el acuerdo alcanzado, ahora se abre otro frente de batalla que, en principio, no afectará al cliente. La discusión pasará por ver cómo se repartirán los 14 puntos del IVA que van a empezar a regir a partir del jueves (mañana los supermercados están cerrados por el feriado) y que en teoría no se reflejarán en las góndolas (este punto siempre puede fallar).



En la industria ya dejaron en claro que su propuesta es que los 14 puntos se repartan 50% y 50% entre fabricantes y supermercados. En las cadenas, por su parte, argumentan que la división no se puede ser en partes iguales porque la industria fue la gran beneficiada de la reducción del IVA que había dispuesto en su momento el Gobierno. "Cuando se dispuso la baja del IVA en agosto nosotros no obtuvimos ningún beneficio. Lo único que hicimos fue pasar la nueva lista, así que ahora estaría bien que sea la industria que pudo recomponer los márgenes de ganancia que asuma el mayor costo", explicó el gerente de una cadena de supermercados tras salir del encuentro con Kulfas y el resto de los funcionarios.



La rebaja a 0% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para 13 alimentos de la canasta básica había sido tomada por el gobierno de Mauricio Macri unos días después de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias (PASO).



La medida alcanzaba a una familia de trece alimentos básicos, con una fuerte incidencia en la canasta de los familias de menores ingresos como pan, leche, aceite, pastas, arroz, harinas, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, yogures y azúcar, entre otros.



Filosóficamente, en el gobierno de Alberto Fernández nunca estuvieron de acuerdo con que la eliminación del IVA a los alimentos de primera necesidad fuera para todos los argentinos. Tanto el Presidente como el Ministerio de Desarrollo Productivo afirmaron siempre que lo más justo era que esa rebaja se enfocara sólo en la población más vulnerable.