El Banco Central emitió casi $ 450.000 millones desde octubre

El 20 de diciembre último el BCRA le transfirió $100.000 millones en concepto de adelantos transitorios al Tesoro, en la actual gestión con Miguel Pesce al frente de la entidad.



La anterior de Guido Sandleris ya había empezado en noviembre a transferir dinero al sector público nacional a través de adelantos, por un total de $190.000 millones entre mediados de noviembre y los primeros primeros días de diciembre.



Los $ 450.000 millones podrían superarse, ya que el BCRA publica los datos oficiales con demora, por lo que todavía no se conoce qué pasó en los últimos seis días hábiles del año.



Como factor de la expansión monetaria se encuentra también la compra de divisas por parte del BCRA, ya que desde que se establecieron los controles de cambio la autoridad monetaria es la principal compradora de dólares en el mercado cambiario.



Entre el día siguiente a las elecciones presidenciales y el 20 de diciembre, el último dato disponible indica que el BCRA inyectó $199.049 millones para pagar por las reservas que compra.



Las reservas brutas sumaron US$ 1.381 millones en ese plazo, debido a compras por US$ 3.483 millones en el período que fueron parcialmente compensadas por salidas de depósitos en dólares de los bancos, pagos de deuda del Tesoro y vencimientos de préstamos de organismos internacionales.



Las colocaciones de Leliq, con las que el BCRA saca de circulación los pesos excedentes, no aportaron en su rol de aspiradora desde las elecciones, dado el desarme de esos papeles.



Pero, en cambio, los pases pasivos a un día que cumplen un rol similar sí redujeron la base monetaria, dado que los bancos las prefirieron ante el temor de un final abrupto para las controversiales Leliq.



En total, desde el inicio de noviembre -primer mes con controles de cambio plenos- la base monetaria se expande algo más de $444.000 millones, un 32% de la base monetaria.

Las cifras diarias muestran que el promedio de base monetaria todavía cumple la meta y el tope para diciembre está en $1,83 billón, nivel que el promedio acumulado de base monetaria para el período todavía no alcanzó, ya que se encuentra en $1,71 billón.



Con la mayor oferta de pesos, el BCRA aceleró la baja de tasas y la semana el piso de la Leliq, logró que cayera al 55%.

Un retroceso de 8 puntos porcentuales en poco más de una semana que se transformó en el nivel más bajo para la que, por ahora, es la tasa de referencia en 9 meses.



Con el stock de Leliq estable y la inflación avanzando a todo vapor, lo que logra el BCRA es una muy lenta reducción del dinero colocado en esas letras.