Creció la morosidad en el crédito para el consumo y en la telefonía celular

El aumento de la falta de pago fue consecuencia de un crecimiento del desempleo: el sector que no paga porque perdió el trabajo creció de 3,7% al 11,3%, según un estudio de la empresa de cobro de deudas Martínez de Alzaga.



De acuerdo con las últimas cifras del Banco Central, en octubre la morosidad en préstamos a empresas trepó al 5,3% de los créditos totales, superando el 1,8% registrado en el mismo mes del 2018.



También aumentó el saldo de financiamiento de las familias, tanto en pesos como en dólares, un 5,1% interanual, por el aumento de financiación con tarjetas de crédito.



Según la empresa Martínez de Alzaga, la morosidad en octubre último "presenta el pico más alto de los últimos 12 meses, con un 43,55% de falta de pago impulsado por las telecomunicaciones, TV por cable y proveedores de Internet, que han tenido un incremento sostenido en los últimos 3 meses consecutivos.



En el caso de las telecomunicaciones, los servicios de Telefonía Móvil presentan el mayor incremento en la morosidad, alcanzando el 85%, seguidos por la Telefonía Fija.



La empresa señaló que las compañías financieras son las que mayor incremento de la morosidad presentan, seguidas por los retail y finalmente los bancos.



El perfil del moroso es encabezado por los que se demoran en el pago con un 41,2%, mientras que creció de 35% a 38% entre julio y octubre últimos el sector de los que no pagan porque no les alcanza el sueldo.



El trabajo señala también que la mora en tarjetas de crédito se mantiene en torno del 25%, y en los créditos la mora pasó de 40,16% en agosto a 51.82% en octubre y en este último segmento los préstamos prendarios son los que mostraron un alza mayor.



En los productos de retail, en agosto se comenzó a ver un marcado incremento de la morosidad, pasando del 27,38% en agosto al 32,75% en octubre.