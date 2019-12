La agroindustria liquidó divisas por casi $ 23.720 millones en 2019

El sector agroindustrial liquidó divisas correspondientes a exportaciones por casi US$ 23.720 millones en 2019, un 17,4% por encima de 2018, mientras en diciembre ingresó US$ 2.223 millones.



Así lo informaron la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan 45% de las exportaciones argentinas.



El monto total ingresado durante el 2018 había sido de US$ 20.200 millones. El ingreso de divisas de 2019 fue uno de los más altos de los últimos 17 años, y el más importante si se tienen en cuenta los bajos precios internacionales actuales.



Este monto liquidado está directamente relacionado con el volumen récord de la cosecha y el ritmo de venta de granos por parte de los productores, que se incrementó en noviembre y diciembre.



Los productores decidieron acelerar las ventas de cereales y oleaginosas cuando se convencieron de que Alberto Fernández aumentarías las retenciones, lo que finalmente ocurrió.



Este año la cosecha récord permitió altos volúmenes de exportación pero la balanza exportadora se ha "primarizado significativamente", con un incremento sustancial de exportaciones de poroto de soja frente a productos industrializados como la harina y el aceite de soja, debido a la "inequidad tributaria imperante desde 2018", advirtieron las entidades de la agroindustria.



El monto ingresado en diciembre último resultó ser el más elevado, con relación al mismo mes de años anteriores (de 2002 a 2019).



Sobre las nuevas nuevas reglas del Banco Central, las entidades resaltaron que "la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas".



Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas, explicaron.