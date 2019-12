Dólar "solidario" cerró a $81,89 en el primer día tras la sanción de la ley

El dólar "solidario" cerró a $81,89 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito, tras los dos días de feriados bancarios por los festejos de Navidad y en el primer día hábil de vigencia plena del recargo del 30% para la compra de divisas con destino a atesoramiento y/o turismo. La divisa oficial, en tanto, terminó casi estable a $62,99.



El billete en el Banco Nación cerró sin cambios a $63, mientras que en el canal electrónico de la entidad se vendió a $62,95.



El lunes a la tarde, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la ley de Solidaridad Social, que fija el recargo. Además, mantiene el límite de u$s200 mensuales para los ahorristas, tal como rige desde la instauración del cepo hard. La medida alcanza también a las distintas plataformas que operan en dólares en el país, como Netflix o Spotify.



Una de las modificaciones que se incluyó durante el debate, es que los gastos previos a la promulgación de la ley no son alcanzados por el impuesto. Otro de los cambios fue que los pasajes interurbanos a países limítrofes ?realizados desde ciudades fronterizas- no pagan el 30%. Dólar Mayorista El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió 10 centavos a $59,89 en una rueda de muy bajo volumen (u$s158,277 millones) en la que la oferta se intensificó sobre el final.



Los precios se movieron dentro de un estrecho margen de fluctuación traducido en una baja amplitud entre máximos y mínimos operados.



La demanda por cobertura se mantuvo con una presión compradora que tonificó los precios del dólar en el primer tramo, lapso en el que se anotaron los máximos cuando se registraron transacciones en los $ 59,985. Las órdenes de compra sostuvieron la cotización durante gran parte de una jornada caracterizada por un muy bajo monto de operaciones y por el momento acariciaron la posibilidad de que el Banco Central efectuara ventas en el mercado.



Sin embargo, en la última media hora de la sesión, se alteró la tendencia imperante y, como consecuencia de una sustancial mejora de la oferta privada, los precios iniciaron un recorte de la suba inicial que los llevaron a tocar mínimos en los $ 59,88, minutos antes del cierre de las operaciones.



"Con dos jornadas hábiles por delante para la finalización del mes y del año no parece probable un cambio sustancial de los precios del dólar en el segmento mayorista, dejando para el inicio del año próximo una evaluación del próximo recorrido de los precios, siempre en un escenario de férreo control y de escaso volumen de operaciones", destacaron desde PR Corredores de Cambio. Dólar blue, MEP y CCL El dólar saltó un 4,2% a $80 y toca nuevo récord histórico, según el relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.



La brecha entre el dólar negro y oficial minorista, en este sentido, se amplió al 27%. Mientras que, con el dólar "solidario, el spread es negativo al -2,3%.



El denominado dólar MEP -cotización que surge de la compra y posterior venta de un bono que cotiza tanto en pesos como en dólares- bajó 1,1% hasta los $71,54, mientras que el contado con liquidación ?se consigue a partir de la compraventa de títulos o acciones- descendió 0,5%, hasta los $72,94. Tasas de Leliq El Banco Central (BCRA) dejó sin cambios, en 58%, la tasa de política monetaria en una única licitación, ya que la segunda fue declarada desierta.



El total adjudicado fue de $173.803 millones sobre vencimientos por $170.843 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.959 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a 11 días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 58%, con un monto adjudicado de $173.803 millones.



En la segunda subasta, el BCRA ofreció Leliq a 11 días de plazo, sin embargo la licitación fue declarada desierta. Futuros y reservas El call terminó operando a 51%. En swaps cambiarios se pactaron u$s20 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s174 millones. Los plazos más cortos concentraron poco más del 60% del volumen operado. Los meses de diciembre y enero terminaron operándose a $ 60,15 y $ 62,90, con tasas que se mantuvieron entre el 47 y el 50%.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central subieron este jueves u$s252 millones a u$s 45.091 millones.