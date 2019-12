Los trabajadores aceiteros cobrarán un bono de casi $ 52.000

Los trabajadores aceiteros agrupados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) cobrarán un bono de $ 51.983,70.



"La suma extraordinaria se cobrará en dos veces, en cuotas iguales a abonarse la primera antes del 10 de enero de 2020 y la segunda antes del 10 de febrero de 2020", dijo el gremio en un comunicado.



El sindicato explicó, además, que "se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010" y que fue pactado con las cámaras del sector, CIARA, CIAVEC y CARBIO. A fines del 2018, el bono fue de $ 33.000.



Los aceiteros están próximos a que se venza su paritaria anual, que cerró 2019 con un acumulado anual de 54,1%.



Fuentes del sindicato aseguraron que la paritaria formalmente cae el 1 de enero de 2020 y que esperan "ponernos a discutir el nuevo acuerdo los primeros días del mes próximo".



Aceiteros es el gremio que en los últimos años es sinónimo de los mejores acuerdos salariales. Que, tanto bajo cada gobierno, más perforaron los techos paritarios oficiales.



Por supuesto que del otro lado de la mesa se encuentra las empresas del sector que, según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, representa el 46% de las exportaciones totales de la Argentina.



En un informe preparado durante el conflicto salarial de 2015, que paralizó la actividad del complejo durante 25 días, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó en u$s 7.600.000 "las posibles pérdidas totales por la paralización de plantas aceiteras en el Gran Rosario". Sin embargo, el mismo informe advirtió que "las pérdidas totales computadas" en toda su afectación económica más allá de las empresas aceiteras "ascienden a U$S 185,5 millones, considerando los muy posibles aumentos en los fletes marítimos que seguramente se generarán en el futuro como resultado del conflicto.



Según el trabajo, que lleva las firmas de Patricia Bergero, Julio Calzada, Guillermo Rossi, Alfredo Sesé y Guillermo Wade, las pérdidas se derivan, entre otras cosas, de los "incumplimientos en los compromisos de embarques, la paralización de las exportaciones de granos y sus derivados, la menor entrada de divisas al país, la caída de los ingresos fiscales, los problemas logísticos para el productor con mayores costos asociados, la ruptura de la cadena de pagos, los menores ingresos para el transporte automotor, etc". La paritaria que viene El sindicato aún no definió el monto o porcentaje que reclamará a las cámaras. Desde el sindicato recordaron a este diario que, primero, los asesores económicos del gremio preparan un informe para que discuta el plenario de delegados, "donde no sólo se trata de cargarle la inflación al salario mínimo vital y móvil que establecemos cada año para la actividad y que es nuestra referencia, sino que se tienen en cuenta otros aspectos en una mirada integral", explicaron a este diario.



Esos otros aspectos dividen el informe en tres partes: 1) El cálculo del salario mínimo vital y móvil para toda la clase trabajadora argentina. 2) Evaluación del estado del sector oleaginoso 3) Evaluación del estado del sector desmotador", explicaron a El Cronista.



Según el gremio, "las empresas siempre dicen que no pueden pagar, invariablemente. Y se niegan a presentar los balances que podrían justificarlo". Entonces, "hacemos nuestro propio estudio de la coyuntura de cada sector. Que nos da, año tras año, que pueden pagar lo que pedimos y bastante más".



Hoy, el mínimo de Aceiteros, es decir el que cobra un peón recién ingresado, es de $ 54.902,23.



Fuente: ElCronista.com.