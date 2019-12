El kilo de miel se vende en distintos puntos del país a 100 pesos

El año apícola llega a su fin con la miel rondando los 100 pesos, es decir un dólar con sesenta aproximadamente, valor que se viene manteniendo desde Septiembre aproximadamente y que está bastante lejos del dólar con 38 o dólar con cuarenta que se dio a mediados de año y que tanta preocupación había generado entre los propios productores.



En cuanto a lo que se refiere al tema exportaciones, es importante mencionar que hasta Noviembre las cifras oficiales hablaban de casi 62 mil toneladas, por lo cual si realizamos una proyección hacia delante el volumen total comercializado en 2019 rondaría las 68 a 70 mil toneladas aproximadamente, con cuatro empresas que nuclearon más del 60 % de las exportaciones.



Frente a estos números que se manejan en la actualidad, los apicultores se mostraron por supuesto más conformes, aunque son conscientes que todavía están alejados de los dos dólares históricos que se manejaron desde siempre.



Portal Apícola realizó un relevamiento por distintas zonas del país y la mayoría de los apicultores coincidieron en expresar que las cifras que se manejan están en el orden de los 95 a 102 pesos para mieles claras, con algunas transacciones puntuales que por supuesto pueden variar pero siempre siendo consideradas de manera particular. En algunos casos se habla de precios superiores a 100 pesos pero puestos en depósito y en otros se habla del mismo precio aunque a retirar en el interior del país, por ejemplo en La Pampa.



Cabe mencionar que en el rubro retenciones se estaba pagando tres pesos por kilo de miel y que ahora se anunció que las economías regionales pagarían un 5 %, aunque los apicultores y acopiadores consultados por nuestro medio indicaron que no hay grandes precisiones con respecto a estas cuestiones y que esperan que en las próximas semanas se puede contar con un flujo mayor de información para tratar de desvelar el manto de incertidumbre en torno a este, el cual siempre es seguido con mucha atención. RENAPA En cuanto a RENAPA se refiere, vale indicar que se cuenta con un Padrón de 23.000 productores en base de referencia. Actualmente ya son 11.811 los productores con sus datos actualizados. Sumando un total de 3.016.488 colmenas y 36.852 apiarios georreferenciados.



En tanto que se dio una re-significación del Plan Estratégico Apícola 2017 con visión 2030 a través del Consejo Nacional Apícola, además se puso en función el Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA), y se exportaron 108.000 tambores con trazabilidad desde el apiario, producto de la implementación de SITA durante la cosecha 2018/19.



Por otra parte nuestros productores ya cuentan con una Guía para la Caracterización de las Mieles Argentinas. Convenio con China Sin dudas fue una de las noticias del año, aunque en los últimos meses no se brindaron más detalles al respecto, y estamos hablando de que la Secretaría de Agroindustria y la Administración General de Aduanas de la República Popular de China firmaron el protocolo sanitario para que la miel argentina ingrese al gigante asiático y 18 empresa argentinas fueron autorizadas a comercializar con dicho país. Acuerdo Mercosur-Unión Europea El mismo en cuanto al sector apícola se refiere todavía no presenta demasiadas definiciones, pero se eliminaría el arancel del 17.3 % que debe pagar la miel argentina para desembarcar en el viejo continente, lo cual supone una repercusión directa en el precio. Siempre y cuando ese porcentaje no se pierda en el camino. En principio habría un cupo (libres de arancel) de 45.000 toneladas a repartir entre Uruguay, Brasil y Argentina, los cuales se distribuirían proporcionalmente en el momento de la facturación, aunque no se conoce con exactitud la cantidad de los mismos, en tanto que el resto iría disminuyendo paulatinamente. El volumen final se alcanzará en 5 años y en un proceso de seis etapas.



Al respecto el productor apícola bonaerense, Juan Kussrow, indicó en su momento "debemos ver que mieles van a pedir desde Europa, porque la realidad es que se trata de un mercado muy exigente en todas las cuestiones de calidad".



Vale destacar que la eliminación del arancel sería progresiva hasta llegar a cero en el plazo de los próximos cinco años, una vez validado el convenio.