El Gobierno pagó vencimientos de deuda por US$ 850 millones

El Gobierno confirmó hoy el pago por US$ 850 millones por los vencimientos de un bono "discount" y el denominado "centenario", indicaron fuentes de la Secretaría de Finanzas.

"Están confirmados ambos pagos y publicados los correspondientes avisos en tiempo y forma", señalaron.



El Tesoro pagó US$ 98 millones de intereses del Bono Internacional de la República Argentina en dólares 2117, el denominado "Bono Centenario", que está íntegramente en manos de tenedores privados.

También abonó vencimientos por US$ 752 millones de títulos Discount.



La decisión de saldar los cupones de estos títulos se conoció a través de avisos publicados por el Tesoro Nacional y enviados a la Bolsa de Comercio porteña.

El llamado "Bono centenario" -lanzado por el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, en 2017- fue incluido entre las "10 peores inversiones de la década" en un ranking elaborado por la agencia especializada Bloomberg.



Por ese título, Argentina colocó US$ 2.750 millones con vencimiento en "2117", a un rendimiento del 7,917%.

La decisión del gobierno de pagar los vencimientos se estima que continuará mejorando el clima financiero, porque el mercado empieza a descontar una reestructuración favorable de la deuda.



El mercado pondera también que por la Ley de Emergencia se autorizó al Tesoro a colocar letras intransferibles al Central por US$ 4.571 millones.

Ese monto sería suficiente para pagar los compromisos hasta marzo de vencimientos en pesos y dólares, y para todo el año si se contemplara solo los emitidos bajo ley extranjera.