YPF: El Gobierno dio marcha atrás con el aumento del 5% en combustibles

Después de que trascendiera que este lunes la empresa de bandera YPF iba a subir un 5% el precio de los combustibles, desde el Gobierno informaron que el presidente Alberto Fernández decidió que "no es el momento de hacerlo ahora".



"Lo decidió el presidente directamente. Los instruyó a toda el área económica y de producción, a (Martín) Guzmán y a (Matías) Kulfas para que lo instrumenten. Pero el aumento que se iba a aplicar desde hoy a las 00 no se va a efectuar. La decisión de Alberto es que no es el momento de hacerlo ahora", afirmaron fuentes del Gobierno.



Si bien Axion y Shell todavía no habían confirmado alzas, se suponía que ambas empresas iban a seguir lo que estableciera YPF que es la que decide las alzas, ya que tiene alrededor del 58% de participación de mercado.



Hace una semana dueños de estaciones de servicio habían advertido que los valores estaban atrasados, como mínimo, un 8%. Y, con la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) por la inflación pasada, la diferencia ascendería a un 15%.



En 2019, el valor de la nafta aumentó en nueve ocasiones y sumó en total un 41%. Esto es menor al 55% estimado de inflación para el año y por debajo del 60% que se incrementó el tipo de cambio oficial.



Las empresas también consideraban que los precios estaban atrasados, pero esperaban la definición de YPF.