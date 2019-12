Compra de dólares: Exigirán autorización previa a no residentes

En el marco del sistema de control de cambios, el Banco central dispuso este viernes que las personas no residentes en Argentina, quiénes no estaban alcanzadas por el impuesto País del 30% en las operaciones con moneda extranjera, deberán a partir de ahora solicitar autorización a la entidad monetaria para la compra de divisas.



A través de la circular CAMEX 1 - 826, el Central indicó que "el acceso al mercado de cambios por parte de clientes no residentes (...), requerirá la conformidad previa del BCRA para la compra de moneda extranjera".