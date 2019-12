Preocupa posible suba en alimentos de primera necesidad por el regreso del IVA

Economía Negocian con empresarios relanzar Precios Cuidados y Ahora 12

Asociaciones de consumidores advirtieron hoy que preocupación por el regreso del IVA a alimentos de primera necesidad y aseguraron que habrá un "impacto durísimo" en los precios.Se trata del vencimiento estipulado para el 31 de diciembre de la quita del Impuesto al Valor Agregado dispuesta por la administración de Mauricio Macri en medio de la crisis cambiaria.En ese escenario, los consumidores alertaron que puede haber una suba de precios que incluso supere el 21% en los supermercados a partir del miércoles.En la Ley de Emergencia no se incluyó una prórroga en la quita del IVA, por lo que de no salir alguna norma que extienda su aplicación, los comercios deberán adecuar sus sistemas para que estos productos vuelvan a facturarse con el impuesto.El Ministerio de Desarrollo Productivo no confirmó si continuará ese beneficio y aclaró que el tema se evalúa en el marco de las reuniones por el programa de Precios Cuidados, que se relanzaría en los próximos días.La presidente de ADECUA, Sandra González, sostuvo que es "preocupante lo que vaya a pasar porque un aumento del 21% en todos esos alimentos tendría un impacto durísimo", mientras propuso extender el beneficio por 180 días.La titular de Adelco, Claudia Collado, subrayó que "nadie debería pagar IVA por los alimentos básicos porque su acceso debe ser igual para todos y más aún en una situación de emergencia".Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres coincidió en que "el IVA debería ser 0% no sólo en estos 13 rubros, sino también en las carnes, frutas y verduras frescas" que no son alcanzados por la reducción de ese impuesto.