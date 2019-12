Los pasajes aéreos todavía no pagan la sobretasa del 30%

El Gobierno promulgó el lunes la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que entre otros puntos implementa el dólar "turista" para la compra con tarjeta en el exterior y para servicios en dólares. Las agencias de viajes y las aerolíneas extranjeras, entre las más afectadas por la medida, se encuentran ante un escenario complejo debido a que aún no fue reglamentada su aplicación por parte de la AFIP. Entre las primeras, algunas ya lo aplican. En cambio las compañías aéreas optaron no esperar y todavía pueden comprarse pasajes sin el recargo.

Tal como informó este medio, la aplicación del gravamen del 30% todavía está supeditada a su reglamentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto deja a las agencias y en particular a las aerolíneas en un escenario de incertidumbre que solo será subsanado a partir de la publicación de la normativa.



El mismo lunes 23, previo a la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.541 a las 17:30, algunas agencias ya informaban a sus clientes que la sobretasa sería incluida en el precio final del producto. Pero avisaban que para concretar el cobro serían contactados por personal de la agencia. El pago sería mediante un mecanismo a determinar.



Ese fue el caso de Despegar, entre otras. Desde la multinacional informaron a los compradores que el Impuesto PAIS (dólar "turista") sería aplicado sobre el precio final y ante la consulta de la prensa adujeron que la legislación comenzaba a regir a partir de las 0 horas del 23 y no desde el momento de publicación.



En cambio, las compañías aéreas optaron por un camino distinto, el de esperar la reglamentación oficial de AFIP y no cobrar el impuesto al turismo. Por lo tanto, si un viajero busca adquirir un pasaje de avión al exterior a través de las páginas directas de las aerolíneas observará que la sobretasa no se incluye en el precio.



Esto será al menos hasta que la normativa sea publicada por parte del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont. Asimismo, la misma deberá ser incorporada y activada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para que comience a regir el recargo.



En ese contexto, un viajero puede encontrarse ante dos alternativas posibles: por un lado, que la agencia haya optado por informar de la aplicación del impuesto PAIS en el precio final, a cobrarse a posteriori mediante un mecanismo a determinar; o que el 30% no haya sido incorporado al valor, a la espera de la normativa. En semanas de período vacacional, la compra de pasajes al exterior por el momento sin recargo aparece como una buena oportunidad para los viajeros.