En el primer día de vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el mercado de cambios registra escasas operaciones, mientras que en las agencias y casas de cambio, reina la incertidumbre para la aplicación del gravamen de 30% sobre la compra de moneda extranjera.



Desde Valuar S.A Paraná, Milagros Kuroski, indicó en diálogo con Elonce TV, que por el momento "no se están vendiendo dólares ni reales, ni ninguna otra moneda hasta tanto no tengamos las instrucciones respecto de la instrumentación de la ley para la aplicación del 30 por ciento. Esta situación se registra en todas las agencias y casas de cambio del país, también en algunos bancos".



Según explicó, "al no estar la instrumentación ni la resolución del Banco Central, no está claro a qué valor se debe cobrar el porcentaje que se retiene", que tiene que ser en pesos.



"El sistema está preparado para poder salir a la venta pero no está la instrumentación ni la comunicación formal", remarcó Kuroski.



Tras ello, indicó que este lunes se registraron muchas consultas, en la mayoría de gente que tiene pensado viajar al exterior. De estas dudas, "la principal es si la restricción se aplica a todas las monedas, lo cual es así. Ante esta incertidumbre de no saber cuándo vamos a empezar a operar, les pedimos paciencia a nuestros clientes", indicó la responsable de Valuar.



Finalmente, sobre la cotización del dólar, señaló que "no se ha movido, actualmente está en $64,50". Elonce.com