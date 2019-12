Subas para empleados del sector privado: Ratifican el criterio que se usará

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, afirmó que el aumento mínimo que el Gobierno definirá por decreto en los próximos días para el sector privado será en forma de sumas fijas acumulativas y remunerativas".



"Se va a pagar en enero, febrero y marzo, en cuotas iguales, para los salarios más bajos de cada rubro", dijo el empresario en declaraciones radiales tras reunirse con los ministros de Trabajo, Cluadio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio que dirige Armando Cavalieri había pedido a la CAC un incremento adicional del 22% como parte de la revisión salarial preacordada, pero la cámara decidió supeditar ese incremento según el nivel de suma fija que resuelva el Gobierno.



"En estos 4 años nos fue mal. En el sector comercio y servicios han cerrado innumerables Pymes y aun así hizo muchos esfuerzos por mantener su planta laboral. Estamos en una situación de crisis", dijo Grinman al explicar las dificultades que tendrán algunos sectores para pagar el aumento.



El Gobierno y las principales cámaras empresarias del comercio y la industria llegaron a un acuerdo para el pago de sumas fijas durante el primer trimestre del año, con la primera cuota en enero.



Si bien trascendió que el monto global podría ser de entre 5.000 y 8.000 pesos, Grinman y fuentes del Gobierno aclararon que aún no se definió y precisaron que serán sumas fijas remunerativas, por lo que se incorporarán al sueldo.



Los aumentos serán para los pisos de las escalas de todos los rubros de la economía real, por lo que se aplicará el mismo criterio que con las jubilaciones, es decir, subir sólo a los que están más abajo en materia de ingresos.



El presidente Alberto Fernández firmará un decreto en los próximos días que establecerá el "aumento mínimo" que deberán dar las empresas a sus empleados a partir de enero, aunque todavía no fue precisada la fecha de pago.





Esto fue conversado y acordado en una reunión de los ministros Kulfas y Moroni con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Confederación Empresaria (CGERA).



Según Grinman, el pedido de las patronales fue que las sumas fijas que se vayan a pagar no sean remunerativas, porque eso genera un doble costo para las empresas que además del incremento al trabajador deberán pagar más aportes patronales.



Pero la decisión en el Gobierno estaría tomada: según fuentes oficiales, el decreto contemplará que los aumentos vayan al recibo de sueldo como remunerativos, dado que es fuente de financiamiento también para la seguridad social.



De la reunión con Kulfas y Moroni participaron de la UIA Guillermo Moretti (vicepresidente regional), Miguel Ángel Rodríguez (pymes), Alberto Sellaro (vice sectorial), Luis Tendlarz (vocal); también estuvo Adrián Kauffman Brea (Arcor).



Asimismo, estuvieron Jorge Hulton (Construcción); Jorge Di Fiori y Natalio Grinman (Comercio); Marcelo Fernández, Pedro Bergaglio, Raul Zylberstein y Marcelo Girard (Confederación Empresaria); y Román Guajardo, dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe. (NA)