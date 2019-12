El Gobierno nacional volcará $ 100.000 millones para reactivar el consumo

Con la serie de decisiones que viene tomando desde su asunción, el Gobierno terminará inyectando unos 100.000 millones de pesos al consumo interno antes de que finalice el año para intentar frenar la baja de la demanda.Así lo aseguró el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial al rechazar que la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva vaya a ejercer un "ajuste" sobre los sectores más vulnerables.En ese sentido, que la ley que impulsó su Gobierno lo "único que hizo" es pedirles a los que tiene privilegios como el sector que distribuye luz y gas que no van a tener aumentos de tarifas hasta junio, a los que más tienen que aporten más con Bienes Personales y a los que exportan que hagan un aporte "un poquito mayor".Fernández afirmó que todo eso es para mejorar la situación de los que menos tienen y sin embargo se convirtió en "una noticia que decía que se congelaron los haberes de los jubilados", lo cual "no es cierto ni honesto, y hace un enorme daño porque malhumora a muchos argentinos"."Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía", expresó también el jefe de Estado y argumentó que "la versión original (de la ley sancionada por el Congreso) es bastante distinta de la final"."Fuimos escuchando y corrigiendo", afirmó Fernández en declaraciones a la radio AM 750, al referirse a las críticas de la oposición, a la que responsabilizó por el "caos" en el que él encontró la Argentina al asumir el 10 de diciembre pasado.En ese sentido apuntó directamente contra los diputados radicales Mario Negri (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por sus críticas a la iniciativa legislativa del oficialismo y la decisión de no acompañar en la votación."Ahí está la parte perversa. Escucharlo a Negri o a Cornejo dar cátedra de democracia, los mismos que generaron este caos, es una cosa muy impactante", se quejó sobre dos de los principales aliados de Mauricio Macri y defensores de la política económica implementada en los últimos cuatro años.Por ello, sobre las jubilaciones, remarcó: "Acabamos de dar un aumento en diciembre, dimos un adicional de diez mil pesos entre diciembre y enero y en marzo habrá un nuevo incremento. ¿Por qué hablan de congelamiento?".