Jugueterías: Aseguran que cierran "un año muy malo"

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del juguete (CAIJ), Emmanuel Poletto, aseguró hoy que el sector cerrará un 2019 "muy malo" y afirmó que el sector se conforma con alcanzar un nivel de ventas similar al de la Navidad pasada.



"El año vino mal. Para el último día del niño (agosto) tuvimos una caída importante en las ventas. La industria está en un momento muy complicado, con stocks muy altos", dijo Poletto al describir la caída de ventas por la depresión del consumo.



El empresario señaló en declaraciones a Radio Con Vos que "diciembre arrancó mejor" y ayudó que se organizó el 14 de diciembre la noche de las jugueterías, en la que estos comercios han podido mejorar sus niveles de facturación.



"Eso ayudó a dinamizar el consumo con ofertas y promociones. Hay mucho juguete importante que es lo que perjudicó a la industria nacional en los últimos cuatro años", sostuvo el dirigente industrial.



Poletto aclaró que el sector aún no tiene los números finales de la actual Navidad dado que "Papá Noel pasa muy a último momento en algunos casos", pero dijo que los jugueteros industriales y comerciales vienen "tan mal" que se conforman con "cerrar números similares a los de la Navidad pasada, que ya fueron números malos".



El regalo más importante lo hacen los padres y hoy es un ticket promedio de 800 pesos por juguete: "Pero el juguete nacional es más económico, a partir de los 100 pesos. El importado hoy es más caro", precisó el directivo de la CAIJ.



"Ante la falta de presupuesto de las familias muchas veces los padres terminan comprando juguetes en la vía pública, que han entrado de contrabando y no están certificados, por lo que no cumplen normas de seguridad. El consejo es que vayan a la jugueterías", sostuvo.