La producción industrial se contrajo 4,8% en noviembre, según privados

La producción de metales básicos se contrajo 3,3% anual durante octubre, acumulando para los meses transcurridos de 2019 una merma de 9,4% frente al mismo período de 2018.



La producción industrial se contrajo un 4,8% en noviembre, al comparar con igual mes del año pasado, acumulando así una caída de 4,4% para los once meses transcurridos del año, de acuerdo a un informe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.



Por su parte, la medición desestacionalizada registró una merma mensual de 2,6%.



Desde Ferreres, indicaron que el resultado de este mes es "el peor resultado de los últimos seis meses, contracción provocada en mayor medida por la aceleración de las caídas en los sectores de maquinaria y equipo, metales básicos, y minerales no metálicos, y exacerbado por la baja del sector alimenticio, el cual volvió a mostrar registros negativos después de 7 meses al alza".



Esta situación se explica particularmente por la menor producción del complejo aceitero, que se suma a la persistente merma que se observa en la elaboración de gaseosas y de bebidas espirituosas.



"En cuanto a las perspectivas, y pensando ya en la actividad industrial de la primera mitad del año entrante, la expectativa está puesta en el plan de emergencia que está desplegando el gobierno entrante, a partir del cual esperamos que se estabilice la actividad, al menos en el corto plazo, mientras que la recuperación de largo plazo dependerá de la imple-mentación de reformas estructurales", se destaca en el informe.



Alimentos, Bebidas y Tabaco : El sector alimenticio registró en noviembre una caída de 3,6%, anotando una nueva caída luego de siete períodos de expansión. Las caídas más significativas se produjeron en la elaboración de gaseosas (-5,7%), bebidas espirituosas (-26,3%), y en la producción de aceites (-9,9%). La merma fue parcialmente compensada por la suba de la faena (+5,2%). De esta manera, el sector acumula, en los once meses transcurridos del año una ex-pansión de 2,9%.



Maquinaria y Equipo : La producción de maquinarias y equipos volvió a acelerar su caída, ano-tando para noviembre una baja de 10,8% anual. La cifra responde principalmente a la contrac-ción de 26,4% interanual de la producción automotriz registrada en las plantas locales, situación parcialmente compensada por la mejora en la producción de maquinaria agrícola. Así, para los primeros once meses del año, el sector acumula una baja de 22,1% interanual.



Metálicas Básicas : La producción de metales básicos observó un desplome de 12,2% anual durante noviembre, acumulando para los meses transcurridos de 2019 una merma de 9,7% frente al mismo período de 2018. En el detalle, la elaboración de acero crudo bajó 21,6%, mien-tras que los laminados terminados en caliente mostraron una contracción de 12,2%, y la producción de aluminio cayó 2,2%.



Minerales no metálicos : La elaboración de cemento portland registró en noviembre una caída de 9,8% interanual, mientras que el resto de los materiales de uso en la construcción continua-ron mostrando números negativos, llevando así al sector de minerales no metálicos a observar una contracción de 8,2%, acumulando para los once meses del corriente año una disminución en la producción de 6,7%.



