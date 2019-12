Bancarios realizaron asambleas por cierre de sucursales de entidad extranjera

La Asociación Bancaria declaró el estado de asamblea por el cierre de nueve sucursales del HSBC en el país. Si bien la medida no afecta a la provincia, se realizaron asambleas en las sucursales de Paraná durante las últimas tres horas de atención al público; la medida se replicará este jueves 26."Ante la amenaza por la presentación de nueve sucursales del HSBC en todo el país y en solidaridad, todas las sucursales del país convocamos a asambleas", explicó ael secretario adjunto de La Bancaria, Augusto Gervasoni.De acuerdo a lo que indicó, "se están sentando a discutir la propuesta del Banco, por traslados a otras sucursales, siendo que no es el momento de dejar a más de 60 compañeros en situación de calle con la crisis que se viven en el país"."El sistema financiero ha ganado muchísimo dinero en los últimos años y tiene que dar el ejemplo de solidaridad", apuntó, al instar a "dar marcha atrás y dejar tranquilo al sector de los trabajadores para que sigan adelante"."El sector financiero en Argentina ha tenido una rentabilidad extraordinaria durante mucho tiempo; eso implica que en situaciones de crisis tengamos que poner el hombro. Los trabajadores sostenemos solidariamente a todos los sectores, hemos sido parte de la lucha del movimiento obrero, y las patronales bancarias tienen que tomar el ejemplo y entender que cuando se disfruta de las ganancias, porque no invirtieron lo que les pidió, en momentos de crisis, tiene que haber una solidaridad de parte de los sectores bancarios".