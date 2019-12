Aumento a los privados: "No es un bono. Esto es un piso salarial", aclaró Moroni

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, indicó que dará, mientras aclaró que ello no suspenderá las paritarias."A través del diálogo con los distintos sectores, vamos a lograr un proyecto de país sustentable que llevemos adelante entre todos", consideró.El funcionario señaló: "Uno de los pasos que hemos anticipado en este gran acuerdo es que vamos a dar"Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso", evaluó.Sostuvo que elloy aclaró que, por lo que será analizado en la próxima semana., insistió el funcionario.De ese modo, subrayó: "Vamos a hacerque va a impulsar a esos sectores que quedaron con salarios básicos muy atrasados a poder trabajar en una paritaria con mayor comodidad"., destacó Moroni en diálogo con"Ahora, ajuste de las comisiones colectivas, de algunos temas puntuales, normas que han quedado des actualizadas, categorías de trabajadores que ya no existen, todos esos puntos metidos en acuerdos sectoriales me parecen muy razonables", destacó."No hablemos de reforma laboral en el mal sentido de la palabra", puntualizó.De todos modos, el ministro subrayó que "por ahora" sólo están pensando "en resolver la emergencia"."Entiendo que han quedado muchas demandas acumuladas insatisfechas y que en algún momento deberemos sentarnos y ver qué hacemos con esas demandas, pero hace nueve días que estamos y sólo podemos pensar en la situación de emergencia de un país que tiene 40% de pobres".Y agregó: "Cuando veamos que esto está encaminado, vamos a trabajar en esas demandas".