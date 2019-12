Retenciones: Prevén aumentar en unos US$ 750 millones la recaudación

El nuevo régimen de retenciones agropecuarias aplicado por el Gobierno permitirá aumentar en unos US$ 750 millones la recaudación por la campaña actual, aunque el presidente Alberto Fernández prometió devolver una parte a los productores más pequeños.Según un informe difundido por la Bolsa de Cereales porteña, el sector totalizará un aporte al fisco de US$ 5.270 millones en retenciones por parte de las seis cadenas de cultivos extensivos en Argentina.La entidad advirtió que la actualización de retenciones llega "en un contexto de vulnerabilidad de la producción agropecuaria, dado un escenario climático y de precios internacionales adverso, y este incremento impacta tanto en las variables macro del sector, como especialmente en la economía del productor".Señaló que ante un escenario de probable sequía afectando a la cosecha gruesa, el Producto Bruto Agrícola podría disminuir en más de US$ 2.000 millones, "impactando negativamente sobre el crecimiento del sector"."La rentabilidad de los cultivos se verá significativamente afectada durante la campaña 2019/20 como consecuencia de los aumentos en las alícuotas de DEX, especialmente en trigo y maíz, condicionando la inversión para la nueva campaña", indicó.En la campaña 2020/21, donde los efectos del nuevo esquema impositivo dado por el Decreto 37/2019 se observarán en plenitud, se estima "una caída en el área sembrada y la inversión en tecnología tanto en cereales como oleaginosas, de más de medio millón de hectáreas".