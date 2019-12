El gobierno nacional postergó pagos por u$s9.000 millones hasta el 31 de agosto

El Gobierno nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, resolvió postergar todos los pagos de las amortizaciones de las Letes en dólares hasta el 31 de agosto del 2020. En principio, de esta manera, se difieren casi unos u$s9.000 millones. Esta medida no afecta a las personas humanas y a las provincias, pero si alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores. Respecto a los fideicomisos están exceptuados las personas humanas.



El DNU se suma al proyecto de Ley de Emergencia y Solidaridad. "Para el gobierno la agenda de la deuda en dólares debe tener un tratamiento diferente a la deuda en pesos", explican en la Casa Rosada y por esta razón se encaran estrategias diferentes. Es decir que en el caso de los instrumentos en pesos se aplicará otro criterio. Asimismo, reemplaza el DNU de reperfilamiento de la deuda tanto en pesos como en dólares, firmado por el ex presidente Macri.



En el caso de las Letes en pesos u otros instrumentos, la decisión oficial es llamar a subastas como es el caso del bono Bopomo, con un vencimiento esta semana por $24.500 millones. La subasta buscará el roll over de una parte del cupón aunque "por un monto significativo", acota una fuente oficial.



La oferta del Gobierno es ajustar con tasa Badlar más unos 200/300 puntos básicos. La recepción de ofertas por esta colocación comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 15. La suscripción podrá realizarse únicamente en pesos y el precio de colocación será de $1.000 por cada VN $1.000.



Con la intención de no perder tiempo, el Gobierno a través de un escueto comunicado, abre formalmente el diálogo con los acreedores externos. El mensaje de pocas líneas efectúa un breve diagnóstico de la "profunda recesión registrada en los últimos 6 trimestres situación que el mercado comenzó a estimar que se tornaba insostenible para el país".





Luego de señalar la necesidad de tener un plan sustentable de la deuda, invita a que hagan llegar sus propuestas a una casilla de mail que oportunamente indicará el Ministerio de Economía. De esta manera, el gobierno busca evitar el "lobby" de diferentes bancos o colocadores de deuda y las suspicacias. Con la intención de agilizar el proceso se les pedirá a los interesados que hagan llegar sus propuestas con un resumen ejecutivo.



Respecto a los diferentes instrumentos en dólares bajo las leyes locales, la estrategia se irá conocerá la próxima semana según adelantaron fuentes oficiales. De acuerdo a cálculos preliminares el total de vencimientos para el 2020 ronda los u$s 50.000 millones. El Gobierno ya comenzó a definir la postergación al menos de unos u$s9.000 millones.

