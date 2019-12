Dólar blue tocó récord, pero luego se dio vuelta y cerró en baja a $75,75

El dólar blue tocó un récord intradiario de $76,50 este jueves pero, en el último tramo de la rueda, se dio vuelta y terminó con un descenso de 25 centavos a $75,75, de acuerdo al promedio de Ámbito, mientras en la Cámara de Diputados se debatía el proyecto Ley de Solidaridad Social, que prevé un recargo del 30% en la compra de dólares para atesoramiento y destinado a servicios de turismo.



De esta forma, la brecha entre el dólar negro y oficial minorista se acortó al 20,1%.



Desde que se anunció esta propuesta, el lunes pasado, el dólar blue se había disparado casi $10 (+14%), al pasar de $66,75 hasta los $76 el miércoles, sin embargo, en esta última rueda cortó esta racha alcista.



El analista Christian Buteler aseguró consultado por Ámbito que el blue "se tomó un respiro, después de las fuertes subas de los últimos días" porque "los ahorristas tampoco tienen tanta disponibilidad de pesos como para convalidar esos precios". Agregó, no obstante, que una vez que se establezca el recargo para la compra de divisas en el mercado oficial, el piso del segmento informal quedará fijado entre el 80 y 82 pesos.



Esta tarde, el bloque de diputados oficialistas alcanzó el quórum para debatir un proyecto de ley de "emergencia económica" que propone también aumentar impuestos, mantener el equilibrio fiscal para garantizar el pago futuro de la deuda pública y expandir el gasto social para impulsar la economía. Dólar CCL y Bolsa El miércoles, el Contado con Liquidación baja 20 centavos a $73,07, por lo que la brecha con la cotización mayorista se achica al 15,8%.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa cede 17 centavos a $71,07 lo que dejó un spread del 12,7% frente al precio de la divisa que opera en el MULC. Dólar oficial Hiper regulado por el cepo hard y compras del Banco Central, el dólar minorista cerró estable a $63,08 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito.



En tanto, en el Banco Nación, el billete verde se mantuvo a $63, mientras que en el canal electrónico se vendió a $62,95.



En el Mercado Único y Libre de Cambios, la divisa cerró estable a $59,82 por séptima rueda consecutiva en una rueda en la que la autoridad monetaria compró u$s200 millones según estimaciones privadas.



La moneda estadounidense operó otra vez dentro del precio de regulación oficial en una rueda que presentó el volumen más alto de operaciones en lo que va de diciembre. Los precios estuvieron durante todo el día estabilizados en el valor de compra fijado por la autoridad monetaria, que no difirió del fijado en los últimos días.



Los máximos se anotaron en los $ 59,817, dos milésimas de peso arriba del cierre previo, con la primera operación pactada. La postura de compra del Banco Central quedó fijada nuevamente en los $ 59,815 por unidad, un valor que además fijó el mínimo de la jornada.



Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicaron que "la intervención oficial se mantuvo invariable a lo largo de todo el día, siempre con la intención de detener la caída de la cotización y de hacerse con un buen saldo neto de reservas internacionales". Tasas de Leliq El Banco Central (BCRA) dejó sin cambios, en 63% la tasa de política monetaria en una única licitación, ya que la segunda fue declarada desierta.



El total adjudicado fue de $127.684 millones sobre vencimientos por $125.319 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.365 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a 11 días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 63%, con un monto adjudicado de $184.260 millones.



En la segunda subasta, el BCRA ofreció Leliq a 11 días de plazo, sin embargo la licitación fue declarada desierta. Futuros y reservas El call operó al 54%. En swaps cambiarios se pactaron u$s39 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s352 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 55% del volumen operado. Los meses de diciembre y enero terminaron operándose a $60,61 y $62,90 con tasas de 40,43% y 43,78% respectivamente. Continúa la baja de tasas, todas alineadas entre 40 y 45 % TNA.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central subió u$s27 millones a u$s 44.318 millones.