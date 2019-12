Dólar blue marcó un nuevo récord y cerró en $76

Previsiblemente, el dólar blue continuó este miércoles escalando posiciones, al trepar $2 a $76, su nuevo récord nominal, según el relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño, un día después de conocerse que se gravará impositivamente la compra de dólares para atesoramiento y destinado a servicios de turismo.



De esta forma, la brecha entre el dólar negro y oficial minorista llegó el 20,5%, la más alta desde diciembre de 2015. A su vez, la cotización del paralelo superó al "contado con liqui", que cerró por debajo de los $73.



"Con un cepo tan restringido nadie comprará dólar oficial, el gravamen no sirve, solo alentará un aumento del dólar paralelo", dijo un operador.



El fin de semana, el gobierno anunció que gravaría en un 30% las compras en el exterior con tarjetas de crédito y a los viajes al extranjero, al igual que a las operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en dólares, como el abono a Netflix.



Pero en la víspera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sorprendió al anunciar que se extendería el impuesto a la compra para atesoramiento. Esto equivale a un dólar de $82. "Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que no producimos", justificó el funcionario.



Conocidas estas disposiciones, y dólar blue se disparó en apenas tres días casi $10 (+14%), al pasar de $66,75 hasta los actuales $76, un precio que superó el máximo histórico nominal de $75,75, registrado a fines de octubre, previo a las elecciones presidenciales.



El impuesto sobre la divisa comenzará a aplicarse en cuanto el Congreso apruebe en los próximos días el mega proyecto del gobierno que incluye la medida. Dólar CCL y Bolsa El Contado con Liquidación bajó $1,30 a $72,87, por lo que la brecha con la cotización mayorista se achicó al 21,8%.



En tanto, el dólar MEP o Bolsa cedió $1,80 a $70,90, lo que dejó un spread del 18,5% frente al precio de la divisa que opera en el MULC.



Con la excepción del blue, las brechas de los tipos de cambio bursátiles reanudaron una mayor calma, y descendieron pese al nuevo impuesto sobre el turismo y el atesoramiento que podría ir derivando en un deslizamiento de las diferentes versiones hacia dicha nueva referencia, toda vez que actualmente se ubica en los $ 82, superando por ahora al blue, al MEP y al CCL. Dólar oficial minorista Hiper regulado por el cepo hard y compras del Banco Central, el dólar minorista cerró casi estable este miércoles a $63,08 (un centavo menos que el martes) en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito, un día después de que se conociera un impuesto del 30% a aplicarse sobre la compra de divisas. Dólar Banco Nación En el Banco Nación, el billete verde se mantuvo a $63, mientras que en el canal electrónico se vendió a $62,95. Dólar mayorista Con compras de la autoridad monetaria por unos u$s100 millones, la divisa mayorista culminó sin cambios a $59,82, un precio que se repitió al cierre por sexta jornada consecutiva, aunque con un menor volumen operado que el martes (cayó 14% a u$s281 millones).



La autoridad monetaria sigue sosteniendo la cotización con compras que al mismo tiempo le sirven para recuperar recursos líquidos que meses atrás se utilizaron para diluir la presión cambiaria.



El acentuado cepo impuesto para la realización de operaciones con divisas se traduce en un mercado con reducido monto de negocios y con baja liquidez, un factor que por ahora sirve al propósito de la estrategia oficial destinada mantener sin cambios la cotización de la divisa estadounidense.



Pese al acotado volumen, operadores remarcaron que el mercado mostró algunos movimientos más que los registrados en la víspera, propulsados por cierta oferta y demanda de comercio exterior. "Los inversores extranjeros ingresaron dólares para la compra de bonos argentinos, que vienen subiendo con fuerza por la expectativa de que a partir de las medidas económicas recientemente anunciadas Argentina mejore su capacidad de pago frente a la renegociación de la deuda", comentó un agente de cambios. Tasas de Leliq El Banco Central dejó sin cambios, en 63%, la tasa de política monetaria en una única licitación, ya que la segunda fue declarada desierta. El total adjudicado fue de $184.260 millones sobre vencimientos por $ 181.463 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $2.797 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a nueve días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 63%, con un monto adjudicado de $ 184.260 millones.



En la segunda subasta, el BCRA ofreció Leliq a nueve días de plazo, sin embargo la licitación fue declarada desierta. Futuros y reservas En el mercado de futuros ROFEX, continuó la baja de tasas, y los precios que ésta vez retrocedieron más del 1% en promedio, con un monto operado de u$s278 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 60% del volumen negociado. Los meses de diciembre y enero, terminaron operándose a $60,81 y $63,15; con tasas de 46,70% y 46,25% respectivamente.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central rebotaron el martes u$s68 millones a u$s 44.291 millones.