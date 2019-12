Guzmán presentará el proyecto de ley de Solidaridad Social

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindará una conferencia de prensa desde las 10.30 en el Palacio de Hacienda. Allí presentará en forma oficial y dará detalles sobre el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, más otras eventuales modificaciones en el sistema previsional.El Gobierno postergó hasta este martes el envío al Congreso del megaproyecto que contempla declarar la emergencia económica, social y sanitaria. Así, se pasó también para el miércoles la reunión plenaria de comisiones y para el jueves la sesión extraordinaria en la que se buscará la media sanción.Como la iniciativa se enviará finalmente este martes, se suspendió la reunión prevista para este lunes de los ministros del Poder Ejecutivo y los jefes de los bloques parlamentarios, en las oficinas del titular de la cámara, Sergio Massa. Fue el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien informó al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que el gobierno hará llegar el proyecto un día después de lo pautado originalmente.Negri junto a los jefes de los bloques del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidieron a Massa postergar el debate debido a que aún no había ingresado el proyecto, lo que dificultaba la posibilidad de poder estudiarlo en detalle.En la nota a Massa, Juntos por el Cambio señaló que debido a que hasta el mediodía no había ingresado la iniciativa, solicitaban "la postergación del plenario y la sesión" ya que "resulta imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas".Entonces los funcionarios asistirán a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, que se desarrollará el miércoles por la mañana. Al Congreso llegarán los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.En el plenario de comisiones, el oficialismo buscará firmar el dictamen de mayoría para poder llevarlo un día después al recinto, en una sesión que se iniciará con la asunción de los diputados que reemplazarán a quienes renunciaron para asumir en el Gabinete nacional o en otros cargos.Uno de los puntos centrales de este proyecto es que, como se prorroga el Presupuesto 2019, podrá ampliar estos recursos sin las limitaciones de la ley de administración financiera, y negociar tarifas y acuerdos con las empresas concesionarias de servicios públicos. El esquema de trabajo acordado entre Massa y Negri, era comenzar este lunes el debate pero ahora todo se postergó hasta el martes.La intención de Massa, como presidente de la Cámara baja, es que esa iniciativa se pueda votar con una amplia mayoría, aunque hasta ahora parece difícil que Juntos por el Cambio acepte aprobar una ley ómnibus con delegaciones legislativas. Desde la principal alianza opositora, el radicalismo ya anunció que dará quórum, mientras que el PRO y la Coalición Cívica aún no se expresaron sobre el tema.La postura la sostuvieron los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, ante el presidente Alberto Fernández, en el sentido de ayudar al gobierno a sancionar las leyes que requiere el Poder Ejecutivo. (TN)