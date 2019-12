El Indec dará a conocer datos sobre PBI, desocupación y Balanza de Pagos

El organismo, que ahora conduce el economista Marco Lavagna, tiene previsto informar el martes próximo el nivel de actividad al cierre del tercer trimestre de 2019.



El mismo Indec había informado que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que reúne a varios componentes del PBI, había caído en septiembre 2,1% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el acumulado no mostraba variaciones significativas.



El sector agropecuario, que se recuperó luego de la sequía del 2018, y el petrolero, alentado por la exploración y explotación de Vaca Muerta, fueron los únicos que pudieron eludir el signo negativo que alcanzó en septiembre al resto de las actividades, como el caso de Industria, que bajó el 5% interanual, Construcción el 6,5%, y Comercio, con el 5,2%.



Con una economía estancada, o en franco retroceso, difícilmente la tasa de desocupación del tercer trimestre, que se dará a conocer el miércoles, este por debajo del 9 % de julio/septiembre del 2018, o del 10,6% del segundo trimestre de este año.



Ante esta situación, el viernes pasado, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que estableció la doble indemnización por 180 días para los despidos sin justa causa.



El DNU, declaró además, "la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses". La medida se aplicará para los trabajadores que ya se encuentran en relación de dependencia; lo cual significa que los trabajadores que se incorporen a partir de ahora al campo laboral, no tendrán derecho a solicitar la doble indemnización.



En los considerandos del DNU, el Presidente justificó la decisión por el alza de la tasa de desempleo que hoy es del 10,6%. Incluso, según el propio Fernández precisó; el desempleo en los jóvenes supera el 18% entre los varones y el 23% entre las mujeres.



El Gobierno busca así frenar la caída del empleo formal, que según datos oficiales, en el último año fueron 139.000 personas.



Por último, el jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá la Balanza de Pagos, registro que presenta todos los movimientos, de bienes y servicios y financieros de Argentina con el Exterior.



En el segundo trimestre de este año, el resultado de la Cuenta Corriente de la Balanza fue negativo en US$ 2.561 millones, muy por debajo de los US$ 8.266 de igual trimestre del 2018, merced al superávit comercial y en el sector de turismo.