Queja de la Sociedad Rural: "Nos dijeron que nos iban a consultar y no fue así"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, mostró su disconformidad con la decisión del Gobierno de modificar el esquema de retenciones para los productos agropecuarios. "Nos dijeron que nos iban consultar aunque no nos gustara y no fue así, esto tendrá un impacto grande", aseveró."Nos dijeron que nos iban consultar aunque no nos gustara y no fue así. No es el camino correcto, el impacto que tendrá sobre los márgenes de los productores será grande", agregó en declaraciones a"Déjase sin efecto el límite de PESOS CUATRO ($ 4) por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2° del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones", sostiene el decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial.Con este cambio, el gravamen por derecho de exportación para la soja alcanzará al 27% (ya que hasta el momento se ubicaba en el 18% a lo que había que sumarle los $4 por dólar).Al mismo tiempo, en otra resolución se suspende de forma temporaria el registro de nuevas exportaciones: "El Gobierno Nacional ha adoptado la decisión de proceder a modificar algunos de los derechos de exportación, por lo que la necesidad de preservar la transparencia del mercado mientras se procede con la adopción de dicha medida, torna recomendable la suspensión temporaria del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)".Ámbito.com.