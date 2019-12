Aguinaldo: qué hacer con los pesos en medio de la incertidumbre

Aquellos asalariados que reciban esos ingresos extra, equivalentes a la mitad del mejor salario mensual del semestre, tendrán varias opciones para destinar sus pesos. Los especialistas en finanzas personales coinciden en que es tiempo de ser conservadores con los ahorros y saldar deudas.



De acuerdo a los expertos consultados, el cepo cambiario y la incertidumbre financiera en medio del cambio de Gobierno y mientras se espera por la renegociación de la deuda, acotan las alternativas para utilizar el aguinaldo, al menos para quienes busquen correr poco riesgo.



La primera opción, explica a TN, Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, es para aquellas personas que estén endeudadas: "Aprovechar para cancelar pasivos, en un contexto en el que las tasas de interés para refinanciar los saldos son altísimas".



"Hoy en día, el objetivo es optimizar nuestros recursos, más que sacarle una rentabilidad o ganarle a la inflación, como ocurría en años anteriores. Si tu situación es de endeudamiento, sugerimos ordenar las deudas, todas las que tenemos, para después pasar a negociar y diseñar planes de pago. Los intereses son muy elevados como para seguir pateándolos", dijo Natalia Gorgoschidse, experta en planificación financiera y fundadora de FINES.

La segunda variante es usar el cupo mensual de compra de 200 dólares que permite el cepo cambiario vigente desde fines de octubre y que se mantendrá durante los próximos meses, según adelantó el ministro de Economía Martín Guzmán. Esos 200 dólares equivalen a poco más de $12.600, según la cotización actual en el Banco Nación.



Para quienes necesiten o tengan margen para adquirir divisas por encima del tope mensual -de manera legal-, está el mercado financiero. Según explica José Ignacio Bano, gerente de Research y Business Intelligence de Invertir Online, "el dólar MEP (o "bolsa") no tiene límites e incluso el precio está bajando bastante en los últimos días".



La operatoria es simple. El ahorrista -a través de su banco o siendo cliente de una sociedad de bolsa- debe comprar con pesos alguno de los bonos en dólares más operados, que en general son Bonar 2024 o Bonar 2020. "En el mismo momento hay que vender esos bonos y recibir los dólares", explicó Bano. El precio implícito de la divisa de esa operación fue, este jueves, de $70,32 según Invertir Online.



Para Otálora, por otra parte, "no sería el mejor momento para invertir en bonos", ya que no está claro el panorama de la deuda pública. "Y hacerlo en acciones supone un riesgo importante, solo sería recomendable para alguien que tenga horizonte de inversión de mediano y largo plazo", consideró.



Bano coincide en que la coyuntura marca que "no hay todavía rumbo claro" en lo económico y que por eso "pensar en una opción de largo plazo es muy jugado". Así, "lo ideal es proteger los ahorros hasta ver cómo se despeja el panorama", dijo.



Entre las opciones más clásicas, el plazo fijo viene registrando caídas en las tasas de interés. Quien realizó un depósito en un banco a principios de noviembre, por ejemplo, obtuvo en el mejor de los casos un rendimiento de 52% anual (Banco Nación), es decir 4,3% mensual. Ese, precisamente, fue el índice inflacionario del mes, según publicó el Indec. Por lo tanto, la inversión en plazo fijo, como mucho, empató con la suba de precios.



Para aquellos que puedan esperar un poco más de tiempo con el dinero inmovilizado, los plazos fijos UVA, atados a la inflación, protegen a esos pesos de la variación de precios y además otorgan algunos puntos porcentuales extra. El BNA, por caso, da 5 puntos más. El requerimiento en casi todas las entidades es mantener el dinero como mínimo 90 días.



"Las mejores opciones hoy son las de corto plazo, liquidez inmediata y con una ganancia que por lo menos, nos permita pagar algún servicio o consumo mensual. Un ejemplo de estas alternativas son los Fondos Comunes de Inversión de 'moneda de mercado' (money market) que encontramos en los bancos. Estos fondos tienen la característica de poder ingresar y salir en día y está compuesto solo por plazos fijos. No se puede esperar una rentabilidad extraordinaria pero si una tranquilidad ganada", concluyó Gorgoschidse.