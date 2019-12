Arcor, en "complicada situación" : buscará refinanciar deuda bancaria

La empesa de la familia Pagani pidió autorización para colocar una nueva clase de ON sujeta a las condiciones del mercado.



Todavía no precisó a qué tasa ni bajo qué condiciones. Por lo pronto, en el comunicado enviado a la CNV, la empresa detalló que la deuda se colocará en el mercado local, como parte del programa global de emisión de ON por un valor de hasta u$s 800 millones.



Según consta en los estados financieros del tercer trimestre de año, cerrados el 30 de septiembre, la empresa de la familia Pagani tiene préstamos bancarios por más de $ 10.500 millones entre pasivo corriente y no corriente.



En los primeros tres trimestres del año Arcor acumuló una pérdida de $ 2610 millones, a raíz, principalmente, de la diferencia del tipo de cambio sobre el pasivo en dólares. Casi la totalidad de la deuda financiera en dólares vence en el año 2023.



En el país, la compañía se encuentra operando en un contexto de fuerte volatilidad. Sin embargo, la caída local de volúmenes de ventas del grupo se vio parcialmente compensada por el incremento de las exportaciones y el incremento en el volumen de ventas operado en las filiales del exterior.



Ayer, la compañía había anunciado que a partir del 1° de enero absorbería a La Campagnola S.A., por medio de una fusión, para ahorrar costos y ganar eficiencia. La empresa productora de jugos, mermeladas y conservas atraviesa una delicada situación financiera, que la había obligado al cierre de una planta y suspensión de actividades en otras.



