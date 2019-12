Vaca Muerta: Gobierno analiza convocar a petroleras para plan de desarrollo

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



Instantes después de reunirse con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el mandatario de la provincia patagónica contó que las autoridades del flamante Gobierno nacional mostraron la "máxima predisposición" para colaborar y están "convencidos del rol y de la importancia" que tiene para el desarrollo del país la formación neuquina de petróleo y gas de extracción no convencional.



Así, anticipó que Kulfas y Sergio Lanziani, el secretario de Energía que dependerá administrativamente de Desarrollo Productivo, llamarían en los próximos días a una mesa multisectorial para presentarse y emitir los primeros lineamientos de política energética.



Pero para aportar tranquilidad al sector, Gutiérrez le marcó la cancha a la Nación al solicitar que se respeten los precios del gas en boca de pozo y los internacionales del petróleo y que se eliminen las trabas que impone el control cambiario (cepo) a la industria hidrocarburífera.



El gobernador habló en el Hotel Sheraton, en donde las petroleras festejaron el Día del Petróleo, en conmemoración del 112° aniversario del descubrimiento del primer yacimiento de crudo en el país, el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia, Chubut.



La celebración dejó con gusto a poco en las empresas y especialistas del sector energético, ya que esperaban la presencia de Kulfas, Lanziani y Guillermo Nielsen, nuevo presidente de YPF.



Ninguno de ellos tres apareció para saludar ni conversar con los ejecutivos de las petroleras, un sector del que podrían venir inversiones por u$s 27.000 millones en los próximos cuatro años, según pronósticos optimistas.



Las empresas del área vienen golpeadas por el congelamiento de precios de los combustibles (por el Decreto 566/2019) y el parate en la actividad.

Sin ningún tipo de certezas sobre la política del nuevo Gobierno y sin acceso a financiamiento, las inversiones se plancharán en 2020 y, con ellas, se estancará la producción de petróleo y gas o empezará a revertir la tendencia ascendente.



En medio de suspensiones y despidos de trabajadores de las empresas de servicios, Gutiérrez transmitió el mensaje del sindicalista Guillermo Pereyra, que tampoco participó del acto, y pidió que las petroleras no tomen ninguna medida adicional que implique la pérdida de puestos de trabajo.



