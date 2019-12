Nielsen se reunió con ejecutivos de YPF y prepara su llegada a la petrolera

Según pudo saber NA, en las últimas horas el futuro presidente de la petrolera mantuvo diversas reuniones con ejecutivos, mientras se aguarda el cambio de mando de manera formal.



Por el momento, no hay fecha para la asunción de Nielsen dado que el Poder Ejecutivo, accionista mayoritario, no pidió la convocatoria de una reunión de directorio para avanzar en esa cuestión.



De acuerdo con trascendidos, una de las reuniones llevadas a cabo se dio con el titular de la empresa, Miguel Gutiérrez, con el fin de comenzar el período de transición.



De ese modo, a lo largo del miércoles y jueves, Nielsen pudo analizar con autoridades de la compañía los principales ejes a enfrentar una vez en el cargo.



El ex secretario de Finanzas tendrá como principal misión desarrollar Vaca Muerta, el megayacimiento de energía no convencional que puede cambiar el destino de la Argentina, segunda reserva mundial de shale oil.



En ese sentido, hace algunos meses le presentó un completo plan a Alberto Fernández sobre cómo atraer inversiones.

