La inflación de noviembre fue de 4,3% y acumula en el año un alza del 48,3%

En medio del proceso electoral y motorizada por las subas en comunicación, salud y alimentos, la inflación de noviembre ascendió al 4,3% y acumuló en el año un alza del 48,3%, informó hoy el INDEC.En el primer dato que difunde la actual gestión encabezada por Marco Lavagna, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en comparación con noviembre del 2018 un incremento del 52,1%.De este modo, la suba de precios generalizada terminará el año por encima del 50%, ya que se espera que en diciembre la cifra se ubique en torno al número de noviembre.Según la información oficial, el rubro Alimentos y Bebidas, el que más incidencia tiene en sectores de menores recursos, tuvo en noviembre un incremento del 5,3%.Los sectores con mayores ajustes correspondieron a: Comunicaciones, con el 7,4%; seguido por Salud, con el 6,3% -por el ajuste en Prepagas-; Bienes y Servicios Varios, con el 4,9%; Educación y Prendas de Vestir y Calzados, ambas con el 4,4%.Por el contrario, los menores registros los tuvieron: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5%), debido al freno al alza de tarifas, y también en Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%).La medición inflacionaria en el Gran Buenos Aires se ubicó en el 4,1% y los registros más elevados del país se dieron las zonas Pampeana, Cuyo y Patagonia, con el 4,5%.Según el organismo, desde diciembre, los mayores crecimientos fueron los de salud (63%), equipamiento y mantenimiento del hogar (55,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (52,1%), y bienes y servicios varios (50,5%).La conocida como inflación núcleo -calculada a partir de los productos que no están sujetos a factores estacionales- aumentó en noviembre 4% y respecto de igual período de 2018 subió 55,2%.De acuerdo con la información oficial, mes a mes, se verificaron los siguientes registros: octubre 3,3%; septiembre, 5,9%; agosto, 4%; julio, 2,2%; junio, 2,7%; mayo, 3,1%; abril, 3,4%; marzo, 4,7%; febrero, 3,8% y enero, 2,9%.Este miércoles, en su primera conferencia de prensa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el objetivo del Gobierno es "reducir la inflación a un dígito", pero reconoció que "eso lleva tiempo"."No se debe atacar el problema solo con política monetaria. Eso no funciona. Debe ser atacado con una estrategia macro integral", aseveró.