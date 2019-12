El FMI comparte "objetivos" con el Gobierno: Espera detalles del plan económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó hoy que "mantiene un diálogo constructivo con las autoridades argentinas", por lo que afirmó que comparten los "objetivos" con el nuevo Gobierno, del cual esperan mayores definiciones respecto del plan económico."Compartimos los objetivos de las autoridades de aplicar políticas que reduzcan la pobreza y allanen el camino para un crecimiento sostenible", aseguró el vocero del organismo multilateral Gerry Rice en conferencia de prensa."Es importante que no nos adelantemos. Estamos en una etapa muy temprana", aclaró Rice, que puntualizó: "Deberíamos esperar a escuchar con más detalle cuales son los planes y prioridades del Gobierno, y entonces, en base a eso, las conversaciones continuarán, siempre y cuando lo deseen las autoridades argentinas".Además, resaltó que la nueva administración "simplemente está comenzando a asumir sus funciones"."Lo importante es escuchar a las autoridades argentinas sobre sus prioridades y sus planes", analizó.Este miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había señalado que su gestión ya "inició negociaciones" con el Fondo y había subrayado que había un reconocimiento del "fracaso" del plan del anterior Gobierno.En línea con lo anticipado por el presidente Alberto Fernández, el funcionario consideró en su primera conferencia de prensa que "no tiene sentido recibir más desembolsos del FMI".No obstante, evaluó que si el organismo "estuviese dispuesto a prestarle a la Argentina para realizar inversiones para aumentar la inversión pública, en ese caso, se estaría hablando de otra historia".Sobre el mismo punto, indicó que "no es una cuestión de dogmas, es por el uso que se pretende dar".