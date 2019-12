Berardi: "No es necesaria una devaluación para aumentar las exportaciones"

El presidente ejecutivo de la siderúrgica Ternium, Martín Berardi, consideró que con el nivel del tipo de cambio actual no es necesaria una "gran devaluación" para impulsar al complejo exportador.

Berardi dijo que en la Argentina hay problemas como la alta inflación y las altas tasas de interés, pero señaló que también "hay un tipo de cambio que está en equilibrio con los socios comerciales".



"Hoy los costos de producción de la Argentina están en equilibrio o incluso un poco más baratos que Brasil y muy cerca de los costos de México. Con lo cual no sería necesario una gran devaluación para aumentar fuertemente las exportaciones. Es un punto de partida positivo", consideró.

El empresario dijo también que hay un déficit primario cercano al equilibrio y superávit comercial, también mejora en la logística y la administración del Estado, lo cual da pie a una mejora para el entramado productivo. .



Berardi lamentó que América Latina no haya encontrado desde hace seis años un ciclo de crecimiento, lo cual genera que las economías se primaricen, pero estimó que en un futuro de corto plazo esto puede cambiar.

"Cuando se acabó el boom de los comodities nos quedamos con demandas sociales que no se pudieron sostener", dijo, pero aclaró que el panorama internacional "no es sencillo" por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos.