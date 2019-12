Subas de jubilaciones, salarios bajos y AUH se implementarán por ley

Sus principales definiciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó los primeros lineamientos del plan económico de Alberto Fernández y confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para implementar los aumentos para jubilados y asignación por hijo. También se incluirán los salarios más bajos."Habrá medidas en esa dirección. Están incluidas en el proyecto de solidaridad y reactivación productiva que el Gobierno enviará al Congreso", contestó el funcionario cuando fue consultado por declaraciones del Presidente a favor de "destinar dinero para los que menos tienen".El funcionario trazó un diagnóstico de la política previsional de la administración saliente. "Lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones es muy grave, es inaceptable. En el único año que la economía creció (en 2017) se decidió cambiar la ley para no compartir las ganancias con los jubilados", expresó., había dicho antes de la ronda de preguntas."Venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La macroeconomía está en una situación muy frágil", detalló luego de recordar números de pobreza, indigencia, del cierre de fábricas y de hablar de "irresponsabilidades" de la gestión anterior. En ese sentido, respondió que por ahora no hay chances de eliminar el cepo instalado por Macri. Señaló que sería contraproducente para tranquilizar la economía. "No es momento de eso", dijo.Y también definió: "En 2020 no se puede hacer ajuste fiscal, una contracción fiscal mayor agravaría la caída".--Su gestión se destinará a "resolver una profunda crisis económica y social y la situación de una extrema fragilidad".--"Se elaborará un plan consistente para frenar la caída de la economía y siente las bases para el desarrollo".--El modelo económico del gobierno anterior "fracasó acá y en el mundo, nunca funcionó y menos en la Argentina".--"Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior".--"El 2020 no es un año en el que se pueda hacer ajuste fiscal" .--"No funciona atacar la inflación solamente con política monetaria".--"La cuestión social estará en el centro del programa económico integral".--El FMI reconoció el fracaso del gobierno anterior y reconoce la grave situación económica" .--"Se va a negociar con predisposición y no con confrontación" con el FMI y los acreedores privados.--Los aumentos a jubilados y planes sociales estarán incluidos en el proyecto de Ley de Solidaridad y Re activación Productiva que se tratará en las sesiones extraordinarias del congreso.--"La política monetaria se coordinará con la económica" para derrotar a la inflación.--"Por el momento no hay cambios previstos en la política cambiaria".