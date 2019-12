Cajeros automáticos: aumentan el monto de extracción diarios

Los efectos de la inflación no sólo se pueden observar cuando uno hace las compras en el supermercado y se encuentra con precios nuevos o, mejor dicho, cada vez más altos. También se puede notar en los cajeros automáticos, donde en 2001 la máxima extracción permitida era de $ 1000, en 2015 de $ 8000 y hoy ya llegó hasta $ 25.000.



Hoy los bancos se vieron obligados a aumentar el límite de extracciones hasta un 50%, al pasar de $ 8000 a $ 12.000 "para brindar un mejor servicio, para que puedan disponer de más efectivo durante el día", tal como explican a El Cronista.com.



Otras entidades que apuntan a clientes de mayor poder adquisitivo subieron de $ 10.000 a $ 15.000 y hasta $ 25.000 para las cuentas premium, siempre cuando las extracciones se realicen en un cajero del mismo banco.



Lo cierto es que cada banco define el límite de extracción para sus clientes en cajeros propios y ese límite puede variar en otros cajeros y para no clientes. También difiere el costo de la extracción adicional, según la red y si es un cajero del exterior.



Hay que tener en cuenta que por usar un cajero del exterior los bancos cobran hasta u$s 16,34 como el Hipotecario, u$s 15,73 el Patagonia y u$s 14,88 el Macro.



Por usar el ATM de otra entidad y de otra red el que más cobra es el Nación con $ 69,21 por cada operación, seguido por el Santander con $ 63, Macro con $ 60,50 y Galicia con $ 60.



Mientras si es de otra entidad pero de la misma red el Nación también es el más caro, al cobrar $ 60,50, el Macro $ 53, Santander $ 51,50 y Galicia $ 50, siempre cuando no estén bonificadas estas comisiones, ya sea porque se trate de una cuenta sueldo o por algún otro tipo de promoción específica.



El gerente Comercial de Red Link, Jorge Larravide , detalla que, a nivel individual, "cada banco maneja diferentes límites que los aplica según su criterio, y a solicitud de sus clientes por segmento o en forma individual". Informa que las extracciones promedio por transacción, sobre todos los clientes (casi 30 millones) variaron de $ 2618 en septiembre 2019 en relación a $ 2046 de septiembre 2018 y de $ 1812 de septiembre 2017.



Los bancos van actualizando sus límites de extracciones en los ATMs. Cada banco maneja entre 20 y 25 distintos tipos de límites, ya que se los asignan a diferentes segmentos de clientes: un plan social, un jubilado que cobra la mínima, una jubilación más alta, un plan sueldo. El monto más alto que se puede extraer siempre es en el mismo banco donde se tiene la cuenta. Si es otro banco, pero de la misma red de cajeros el monto es menor.



Por Home Banking el usuario puede pedir que le incrementen el monto de extracción. El tema es que si todos los usuarios tuviesen extracciones altas, los cajeros podrían vaciarse rápido, en especial los días de acreditamiento de haberes.Y los jubilados que cobran la mínima se podrían quedar sin poder extraer su salario.



Los límites diarios los elige el cliente y los puede modificar cuando quiera. El tema de la ampliación no es sólo una decisión comercial, sino que también se tiene en cuenta que estén cubiertos por el seguro de extracciones.



