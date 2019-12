Productores de Seguí apuestan a la energía renovable

Junto a técnicos de la Cooperativa Servicios Públicos Gral. San Martín Ltda, Campo en Acción visitó Distrito Quebracho, ejido de la localidad entrerriana de Seguí para conocer una experiencia productiva en la que se instalaron paneles de generación solar fotovoltaica en un establecimiento avícola.



Claudio Gómez, técnico profesional de Cooperativa Gral. San Martín Ltda comentó: "es algo que está en aumento y considero muy positivo, esperemos que no solo la gente sino también los gobiernos nos acompañen en lo que es energía renovable. Actualmente tenemos dos productores instalaron paneles solares por la misma potencia de 10 KW". Funcionamiento Para que se entienda tenemos los paneles solares que reciben la radiación del sol, generan corriente continua, después tenemos un inversor que transforma la onda para adaptarla a la corriente alterna y con todo el sistema de producción se conecta a la instalación interna del productor y en caso de la energía que no necesita el productor se inyecta a nuestra red. Por este excedente se le da un crédito al productor. Afortunadamente son cada vez más los productores que se interesan en este tipo de inversiones.





Sergio Bernhardt ? Productor Avícola Ejido Seguí ? nos contó acerca de su experiencia:





"Actualmente estoy trabajando con cuatro galpones más cuatro casas, hoy no me cuido con la energía y como en este momento estoy sin pollos vuelco casi todo lo generado a la red".



"Hace cinco años que vengo insistiendo con este proyecto, en ese momento no había créditos que lo financiara y a mí siempre me interesó. Hoy en Entre Ríos les cuesta entender sus ventajas. A mí me resultó muy favorable esta producción de energía, las aves viven mejor con este sistema de ventilación que puede incorporar al no tener los costos de la energía de la red y saco mejores promedios", sentenció Bernhardt.



"Son varias las ventajas logradas a partir de esta incorporación, donde el ahorro de energía y la ganancia en kilos son las más visibles, pero además con mejor confort el pollo es menos proclive a tener alguna enfermedad".



"El sistema de paneles evaporatívos incorporados en los galpones a raíz del ahorro energético es un método nuevo. Esto conllevó una inversión de cercana a los 20 mil dólares hace un año que lo pude adquirir a través de una entidad crediticia de Buenos Aires"- comentó el productor. Conectividad Rural, una limitante a solucionar En la zona la señal de internet es muy floja y nosotros para poner un buen equipo en una granja necesitamos mejor señal. Eso es algo pendiente que tendría que hacerse en Entre Ríos.



Mi idea es poner cámaras dentro del galpón para chequear a distancia el estado del pollo y para eso se necesita buena señal. Por otro lado también hay un proyecto de instalar un censor que marca la cantidad exacta de alimentos que consume el pollo, pero hasta que tengamos una llegada de mayor cantidad de Giga Bytes no se puede realizar, enfatizó Bernhardt. La realidad del productor "Lo que estamos cobrando no es lo que uno necesita pero sobrevivimos, el precio no es lo que uno pide sin embargo no fue un año malo. Yo pude trabajar, invierto y recibí el apoyo de la empresa para quien trabajo"- concluyó.