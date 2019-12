Cafiero: "No estamos pensando en desdoblamiento cambiario"

Economía Expectativas por las primeras medidas económicas que anunciará Guzmán

"No estamos pensando en desdoblamiento cambiario. Trabajamos en ver cómo empezamos a atacar este súper cepo que nos dejaron y cómo lo hacemos convivir con el poco nivel de reservas de libre disponibilidad que tenemos", sostuvo jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.En declaraciones a radio La Red, el funcionario resaltó: "Queremos avanzar en recuperar nuestras reservas, ya que eso nos va a permitir una perspectiva y un plan sostenible desde el punto de vista monetario y económico".No obstante, afirmó que las primeras medidas económicas se anunciarán "en los próximos días", aunque ratificó que el ministro del área, Martín Guzmán, brindará este miércoles una "rueda de prensa" por la tarde."Vamos a ir haciendo anuncios en la medida en que consideremos que sean necesarios, en algunos momentos lo haremos por escrito y en otros por conferencia de prensa", explicó el flamante funcionario.También anticipó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para "para trabajar sobre las emergencias económica y sanitaria".El ministro coordinador ratificó que el Poder Ejecutivo no va a "trabajar" con el Presupuesto 2020 que diseñó la administración anterior, por entender que "es un proyecto que no está calibrado"."Se prorroga el Presupuesto 2019 y esperamos tener el nuevo para la apertura de sesiones ordinarias del año que viene.Tenemos bastantes dificultades para encontrar cuál es el déficit fiscal que tenemos y de ahí proyectar un Presupuesto equilibrado, que es lo que necesitamos", enfatizó.Por otra parte, confirmó que Pablo Ceriani será presidente de Aerolíneas Argentinas.Por último, Cafiero insistió con que el Gobierno de Mauricio Macri "fue el peor desde el retorno de la democracia" en 1983."Macri creó cinco millones de nuevos pobres, llevó la actividad productiva del país que nos hizo retroceder más de una década. Fue un Gobierno muy malo, porque vapuleó las instituciones", concluyó.