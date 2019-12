SanCor evalúa vender Tholem, su marca de queso untable

SanCor, la firma cooperativa láctea que llegó a ser una de las líderes del sector, continúa achicándose con el objetivo de subsistir. En este marco, evalúa vender su reconocida marca de queso untable Tholem. Según trascendió, los socios de la compañía se reunirán en asamblea extraordinaria ante de fin de mes para discutir la oferta de compra presentada por otra firma del sector lácteo.



Específicamente SanCor vendería sólo la marca, que es muy reconocida en las góndolas locales, pero no así la maquinaria y la receta que utiliza para elaborar estos quesos untables. La empresa busca de esta manera sumar capital de trabajo pero sin perder su operatoria destinada a este segmento, en el que también participa con su marca Mendicrim que hoy no se encuentra con asiduidad en los supermercados debido a la crisis que afecta a la firma.



Durante 2019 SanCor concretó un fuerte achique de su por entonces gigante estructura operacional; en una primera instancia durante 2018 negoció directamente con la multinacional Fonterra y luego con Adecoagro para venderle el 100% de sus activos, al tiempo que disolvía totalmente la cooperativa. Finalmente esta operación no llegó a buen puerto. La ganadora de la puja fue Adecoagro quien, en febrero de este año, se quedó con dos establecimientos productivos, ubicados en Chivilcoy y Morteros, además de las marcas Las Tres Niñas y Angelita, por la operación desembolsó nada menos que u$s45 millones.



Lo cierto es que esta millonaria operación no fue suficiente para sacar de su profunda crisis a la cooperativa láctea por lo que sus socios continuaron vendiendo sus joyas más preciadas.



Un rápido raconto da cuenta que en pocos meses su planta ubicada en la localidad de Centeno pasó a manos de La Tarantella. En tanto, otra localizada en Brinkmann fue vendida a Alaisa. Charlone pasó a San Gotardo. Coronel Moldes fue cedida a la Cooperativa de tamberos de Huanchilla y Porteña pasó a manos de Arla.



Ahora la empresa tiene bajo su órbita a seis plantas que están ubicadas en Sunchales, La Carlota, Gálvez, San Guillermo, Balnearia y Devoto.



Mientras tanto en el sector lácteo es un secreto a voces que la empresa quiere desprenderse de más activos, que incluyen no solo a sus marcas sino que también a parte de sus plantas.



Según se desprende del último informe del Banco Central (BCRA) la situación financiera de SanCor continúa siendo al menos complicada: su deuda bancaria asciende a más de $138,25 millones y cuenta con cheques rechazados por poco más de $526,49 millones. (Ámbito Financiero)