Alberto Fernández enviará un nuevo Presupuesto en marzo

El presidente electo Alberto Fernández anunció que prorrogará el actual Presupuesto 2019 y que recién en marzo próximo en enviará un nuevo proyecto de ley que sea tratado por el Congreso nacional.



"Voy a prorrogar el actual presupuesto y cuando estemos en condiciones vamos a enviar otra ley al Congreso", sostuvo el próximo jefe de Estado. "No tenemos tiempo material para realizar" un nuevo, dijo el mandatario en diálogo con el canal de noticias C5N.



"El presupuesto de (Mauricio) Macri no tiene ninguna lógica, habla de una economía en crecimiento y una inflación acotada, no tiene nada de serio", advirtió al rechazar la propuesta presentada en septiembre pasado por el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



"No quiero tener un Presupuesto y a los 10 días tener que modificar partidas", agregó al justificar que se debe tomar un tiempo prudencial para armar la denominada "ley de leyes".



El proyecto de Lacunza preveía para el 2020 un dólar a $67 en promedio que llegaría a $75 para fines de 2020, un crecimiento de la economía del 1% y un nivel de inflación del 34%, mientras que no contempla la refinanciación de la deuda ya que la deberá decidir el Parlamento.