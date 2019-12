En Entre Ríos reportan daños en maíz por presencia de oruga cogollera

La Estación Experimental del INTA Paraná observó daños 3 y 4 de la Escala de Davis en maíces convencionales (no Bt). El causante de este daño fue la oruga cogollera. Por su parte, la estación también registró que en folíolos de soja convencional (no Bt) se observan daños leves causados por adultos de vaquitas defoliadoras.



En cuanto al maíz, además de la oruga, se registra un elevado porcentaje de parasitismo de las larvas halladas en las plantas de maíz. Pero, desde el INTA señalaron: "El control mediante insecticidas resulta innecesario, al menos en lotes de maíz no Bt próximos a la EEA Paraná del INTA".



En lo que respecta a soja, el INTA comentó que en folíolos de soja convencional (no Bt) se observan daños leves causados por adultos de "vaquitas defoliadoras" (Chrysomelidae). Además, sostuvieron: "Las especies registradas son Diabrotica speciosa "vaquita de San Antonio" y Megascelis sp. Se sugiere continuar el monitoreo en este cultivo a fin de seguir la evolución de los artrópodos fitófagos".



De esta manera, el instituto recuerda la importancia el monitoreo permanente en los lotes de producción, ya que garantiza una buena toma de decisiones, supo CRA.



Por su parte, el INTA registró en la trampa de luz de la estación experimental se registraron cuatro especies de lepidópteros de importancia agrícola. "Diatraea saccharalis "gusano barrenador del tallo de maíz" fue la mariposa más abundante (14), siguiéndole Rachiplusia nu "oruga medidora" (8), Spodoptera frugiperda "oruga cogollera" (4) y dos individuos del complejo Helicoverpa", destacaron.



Ante este escenario, los especialistas destacaron que los valores de abundancia registrados no revisten importancia, al menos para la zona próxima a la Estación Experimental. "Sin embargo, insistimos que la información de las capturas en las trampas no reemplaza el monitoreo de los cultivos", concluyeron.