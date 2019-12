El sector porcino hizo un balance del año y destacó potencialidades para 2020

Foto 1/2 Foto 2/2

Además, ello se puso en contexto macroeconómico, de cara a los cambios que llegarán con un nuevo gobierno.



La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) realizó el pasado viernes 29 de noviembre una jornada de cierre de año en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, bajo el título "+Granos +Carnes Argentina 2020". En ese marco, se contó con la participación de Héctor Huergo y Marina Dal Poggetto, especialistas en análisis agropecuario y macroeconomía respectivamente, que disertaron sobre las particularidades y desafíos del sector, además de poner en contexto los posibles cambios económicos y financieros que llegarán con el nuevo gobierno de Alberto Fernández.



Durante su discurso de bienvenida, el presidente de Capper, Francisco Benedetti, resaltó las oportunidades que tiene el sector porcino, a pesar de las dificultades del contexto. Al respecto, valoró "el potencial que tenemos en Entre Ríos y el momento histórico que estamos viviendo", sobre todo a partir de la demanda de China y demás países asiáticos que generarán más exportaciones. En esta línea, anticipó: "Nuestro sector, con acompañamiento y tasas razonables, está en condiciones en dos años de duplicar la producción".



Por su parte, en su disertación, Huergo recordó que en los próximos días habrá "un cambio muy fuerte" de gobierno que genera en el campo "angustia por lo que puede pasar". Sobre ello, planteó distintos escenarios, con señales que dan tranquilidad y otras que despiertan temores, como es el caso de las retenciones. Sobre ello, anticipó que este impuesto seguirá existiendo y que, incluso, probablemente será elevado a un promedio de 10% por dólar para los principales granos. De igual manera, señaló que el sector está en "estado de alerta y movilización" ante posibles políticas.



Asimismo, el periodista especializado en temas agropecuarios analizó las oportunidades que se presentarán para el mercado de las carnes, sobre todo a raíz del escenario internacional que define China. El desafío, planteó, será el de estar preparados para abastecer la creciente demanda mundial de proteínas animales, en sintonía también con la "transición dietética" que viven varios países a los cuales Argentina provee.



En tanto, Dal Poggetto brindó un detallado análisis sobre la evolución de la economía argentina desde 2003 hasta la recesión actual. En ese marco, puso el foco en el constantes problemas de inflación y devaluación, la relación con el salario, las exportaciones y los desequilibrios de las cuentas externas. Por ello, planteó que el próximo gobierno debe resolver al menos cuatro pujas distributivas: salarios vs capital; sector público vs sector privado; Nación vs provincias; y sectoriales. El modo de hacerlo, indicó, serán los consensos políticos.



Con vistas a la asunción de Fernández, la economista anticipó los desafíos macroeconómicos con los que se enfrentará y las posibles alternativas que se barajan. Al respecto, señaló el acuerdo de precios y salarios, que dependerá en gran medida de la consistencia fiscal y monetaria, el esquema cambiario, el acuerdo de la deuda y la negociación con el FMI. Sobre ello, también adelantó que habrá una suba de retenciones, pero desconoce la magnitud. De igual forma, brindó dos posibles escenarios del "plan de estabilización", que contempla uno que saldrá bien y otro, mal.